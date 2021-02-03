طرق طبخ الكستناء أو أبو فروة المشوي وكيف تحضرين منه أفضل الأكلات

تتساءل العديد من السيدات عن طرق طبخ الكستناء فيمكن تحضيره مشوي كما يمكن سلقه وتقديمه على العشاء، يحب الناس تناول الكستناء أو ما يسمى أبو فروة في فصل الشتاء ويتميز بصوت الفرقعة المميز عند شوية ونضجه كما أن طعمه لذيذ وقيمته الغذائية عالية، تابعينا في هذا المقال لمعرفة طريقة طهيه الصحيحة.

يتم تحضير حبات الكستناء أولاً عن طريق صنع شقوق في حبة الكستناء.

أحضري سكين واصنعي شقين على شكل حرف أكس في الكستناء.

سخني الفرن على درجة حرارة مائة وتسعين درجة مئوية حتى يكون جاهز لعملية الشوي.

ضعي حيات الكستناء في صينية الفرن ثم أدخليه الفرن الساخن.

انتظري ما يعادل ربع ساعة حتى يتم شوي الكستناء من الجهة المقابلة للنار.

بعد أن تلاحظي تغير لون حبات الكستناء اقلبيها على الجانب الآخر.

استمري في ذلك حتى يتم شويها من جميع الجهات.

إذا أردت يمكنك إشعال كمية من الفحم ووضع حبات الكستناء على الشبكة ليتم شويها.

قلبي الكستناء بالشبكة أعلى وأسفل حتى تصبح ناضجة ومشوية.

يقدم الكستناء المشوي ساخن مع العسل والزبدة.

طرق طبخ الكستناء طريقة شوي الكستناء:طرق طبخ الكستناء في الوصفات التركية:

يمكنك عمل العديد من الوصفات باستخدام الكستناء مثل المقلوبة التركية ولتحضيرها تحتاجين إلى:

قطعتان من صدور الدجاج.

أربعة أكواب من الأرز الأبيض منقوع.

كمية من حساء أو شوربة دجاج حسب الحاجة.

عشر حبات من الكستناء المسلوق.

حبتان كبيرتان من الجزر المبشور.

كوب من الحمص المسلوق.

كوب من الزبيب.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

رشة من البهارات.

خطوات تحضير المقلوبة: