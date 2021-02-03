طرق طبخ الكستناء أو أبو فروة المشوي وكيف تحضرين منه أفضل الأكلات

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تتساءل العديد من السيدات عن طرق طبخ الكستناء فيمكن تحضيره مشوي كما يمكن سلقه وتقديمه على العشاء، يحب الناس تناول الكستناء أو ما يسمى أبو فروة في فصل الشتاء ويتميز بصوت الفرقعة المميز عند شوية ونضجه كما أن طعمه لذيذ وقيمته الغذائية عالية، تابعينا في هذا المقال لمعرفة طريقة طهيه الصحيحة.طرق طبخ الكستناء طريقة شوي الكستناء:
- يتم تحضير حبات الكستناء أولاً عن طريق صنع شقوق في حبة الكستناء.
- أحضري سكين واصنعي شقين على شكل حرف أكس في الكستناء.
- سخني الفرن على درجة حرارة مائة وتسعين درجة مئوية حتى يكون جاهز لعملية الشوي.
- ضعي حيات الكستناء في صينية الفرن ثم أدخليه الفرن الساخن.
- انتظري ما يعادل ربع ساعة حتى يتم شوي الكستناء من الجهة المقابلة للنار.
- بعد أن تلاحظي تغير لون حبات الكستناء اقلبيها على الجانب الآخر.
- استمري في ذلك حتى يتم شويها من جميع الجهات.
- إذا أردت يمكنك إشعال كمية من الفحم ووضع حبات الكستناء على الشبكة ليتم شويها.
- قلبي الكستناء بالشبكة أعلى وأسفل حتى تصبح ناضجة ومشوية.
- يقدم الكستناء المشوي ساخن مع العسل والزبدة.
يمكنك عمل العديد من الوصفات باستخدام الكستناء مثل المقلوبة التركية ولتحضيرها تحتاجين إلى:
- قطعتان من صدور الدجاج.
- أربعة أكواب من الأرز الأبيض منقوع.
- كمية من حساء أو شوربة دجاج حسب الحاجة.
- عشر حبات من الكستناء المسلوق.
- حبتان كبيرتان من الجزر المبشور.
- كوب من الحمص المسلوق.
- كوب من الزبيب.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.
- رشة من البهارات.
خطوات تحضير المقلوبة:
- أحضري وعاء مناسب الحجم وضعيه على النار.
- أضيفي الزيت واتركيه يسخن.
- أضيفي الجزر المبشور وقلبيه حتى يتم تشويحه قليلاً.
- قومي بتصفية الأرز من ماء النقع ثم أضيفيه للجزر وقلبي.
- أضيفي الزبيب إلى الأرز وقلبي حتى يتم تشويح المكونات معاً ويتبل بالملح والبهارات ثم ضعي الخليط جانباً.
- أحضري طنجرة مناسبة لتحضير المقلوبة.
- ضعي بها قطع صدور الدجاج المخلية وفوقها قطع الكستناء المسلوق.
- أضيفي الأرز بالجزر ثم أضيفي شوربة الدجاج حتى تغطي الأرز.
- تبلي المكونات كما يحلو لك ثم ضعيها على النار وغطيها.
- اتركي المقلوبة تنضج تماماً وبعدها ارفعيها من على النار.
- اقلبي الطنجرة على طبق التقديم لتصبح قطع الدجاج في الأعلى ثم قدميها ساخنة.
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