الصحة الإماراتية تنال شهادة الاعتماد العالمي في إدارة الأزمات

حصلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، على شهادة الاعتماد العالمي في إدارة الأزمات الصحية GC-Mark Crisis Management، محققة درجة الفئة البلاتينية، وهي أعلى درجة في فئات التقييم الخاصة بالشهادة.

وتمت عملية التدقيق من قبل فريق خبراء من المحكّمين بمراجعة نظام إدارة الأزمات في الوزارة، والتأكد من تحقيق كل الاشتراطات والمعايير والممارسات، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، وبناء على نتائج التدقيق تم منح شهادات المطابقة التي تمثل مجموعة من جهات الاعتماد في أوروبا.

ريادة عالمية في إدارة أزمة كوفيد-19

ونقلت الوكالة عن وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، قوله إن الإنجاز يعزز من مكانة الإمارات الريادية، ويحقق استراتيجية الوزارة في تعزيز أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية، وأكد حرص الوزارة على مواصلة الجهود للتطوير وتطبيق معايير الجودة، وتعزيز وترسيخ روح الابتكار خلال المرحلة المقبلة، والمحافظة على المكتسبات التي حققتها الإمارات من خلال ريادتها العالمية في إدارة أزمة كوفيد-19.

إجراء 26 مليون فحص في الإمارات

إلى هذا، أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن عدد الفحوص الاستباقية، للكشف عن فيروس كورونا المستجد في الإمارات بلغ 26 مليون فحص، لافتة إلى أن معدل الإصابة بالنسبة لإجمالي الفحوص يعدّ من الأقل إقليمياً وعالمياً.

الإمارات تبنت نموذجا رائدا في مواجهة جائحة كورونا

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف الظاهري، أن استجابة أفراد المجتمع للحملة الوطنية للتطعيم، تمثل الخيار الأمثل للحفاظ على صحة المجتمع، والحد من انتشار الفيروس، مؤكدا أن الإمارات تستكمل منهجيتها الخاصة بالفحوص، الهادفة إلى التقصي والحد من انتشار الوباء، عبر إجراء فحوص مكثفة لمختلف فئات المجتمع، حيث تجاوز عدد الفحوص 26 مليون فحص، وهو إنجاز يحسب للدولة لتبنيها نموذجاً رائداً في مواجهة الجائحة، وتخفيف آثارها في المجتمع.