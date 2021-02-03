دبي تبدأ التطعيم بلقاح استرازينيكا إلى جانب لقاحي فايزر وسينوفارم

أعلنت هيئة الصحة في دبي وصول أول دفعة من لقاح أسترازينيكا قادمة من الهند، في إطار خطط الهيئة لتنويع اللقاحات وإتاحة فرص الاختيار بين مختلف التطعيمات أمام المستهدفين من التطعيم، وتماشياً مع الجهود المبذولة للسيطرة على كوفيد-19.

لقاح استرازينيكا ثالث لقاح يتاح في الإمارات

وشكرت صحة دبي جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والتنسيق والمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية في الهند لتوفير لقاح أسترازينيكا، لينضم إلى لقاحات فايزر-بيونتك، وسينوفارم، التي تقدمها ضمن حملة التطعيم التي انطلقت في ديسمبر 2020، من خلال ما يزيد على 120 مركزاً للتطعيم، كما تعمل الهيئة على إنشاء العديد من المراكز خلال الأسابيع المقبلة.

صحة دبي تتيح لقاح استرازينيكا في مركز وان سنترال

ونقلت صحيفة الإمارات اليوم عن المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم كوفيد-19 في الهيئة، الدكتورة فريدة الخاجة، قولها إن لقاح استرازينيكا، سيكون متاحاً في مركز وان سنترال، للراغبين في التطعيم من المواطنين من عمر 18 إلى 60 سنة، والمقيمين من أصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة ممن يحملون إقامة دبي من عمر 18 إلى 60 سنة، بالتسجيل المسبق من خلال الاتصال بمركز الاتصال على الرقم الموحد 800342.

لقاح استرازينيكا متاح لمنتسبي خط الدفاع الأول

ولفتت إلى أن اللقاح سيكون متاحاً أيضاً في مركز التطعيم الميداني للمنتسبين لخط الدفاع الأول والمهن الحيوية، موضحة أن تنظيم مواعيد تطعيم هاتين الفئتين سيكون بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الحكومية والمؤسسات التي يعملون بها.