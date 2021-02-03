فايزر تدرس فوائد إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كوفيد-19

عبد الرحمن الحاج الأربعاء,03 شباط (فبراير) 2021 - 11:50
بدأت شركة فايزر الأمريكية دراسة جديدة للبحث في الفوائد المحتملة لإعطاء جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وتعهدت الشركة بتسليم شحنات لقاح كورونا للدول التي التزمت معها، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
شركة فايزر تتوقع ربح 15 مليار دولار
وقالت فايزر إنها تتوقع أن تجني 15 مليار دولار، أو حوالي ربع إجمالي إيراداتها هذا العام، من مبيعات لقاحها المضاد لكوفيد-19 الذي طورته مع "بايونتيك"، وأضافت أن مبيعات اللقاح، الذي يتجه لأن يكون في صدارة منتجاته هذا العام، قد تتجاوز 15 مليار دولار إذا وقًعت الشركة المزيد من عقود التوريد.
فايزر تصنع ملياري جرعة من لقاح كوفيد-19
وأضافت فايزر إنها تهدف لتصنيع ملياري جرعة من لقاح كوفيد-19 في 2021، وتتوقع الشركة أن تتراوح قيمة مبيعاتها في 2021 بين 59.4 مليار دولار و61.4 مليار دولار.
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