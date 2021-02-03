وصفات كيفي خلطات الأعشاب الطبيعية للحصول على مشروب حرق الدهون الزائدة بالجسم من الطبيعة بأقل التكاليف وأفضل نتيجة

مشروب حرق الدهون، مشروب حرق الدهون يعتبر من أساسيات التخلص من الوزن الزائد، فيجب إتباعه إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، لكي تحافظ على صحتك، فكثير من الأشخاص المصابين بمرض السمنة يردون أن يعرفوا ما هذ المشروب، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال مشروب حرق الدهون.

مشروب حرق الدهون للجسم بالكامل

هذا المشروب يساعد في حرق الدهون المتراكمة في جميع مناطق الجسم، كل ما عليك هو أن تقومي بوضع ثلاث ملاعق من مسحوق القرفة أو ثلاث عيدان مع ملعقة كبيرة من الكمون الحصى، بوعاء حراري به لتر من الماء على نار هادئة، حتى درجة الغليان، ثم ضيفي سبع شرائح من الزنجبيل الطازج، وثلاث ملاعق من شرائح الليمون إلى المشروب، وتركيه جانبا لمدة ثلاث ساعات، ثم قومي بتناوله قبل الطعام وبعده، يمكنك تحليته بملعقة من العسل، يجب الاستمرار عليه لمدة شهر، حتى تحصلي على نتيجة مذهلة.

مشروب حرق الدهون لمنطقة البطن (الكرش)

هذا المشروب يساعد في حرق الدهون المتراكمة بمنطقة البطن، كل ما عليك هو أن تخلطي كوب صغير من الماء مع كوب كبير من البقدونس، وحبة متوسطة الحجم من الخيار، وحبة ليمون، و2 ملاعق صغيرة من بشر الزنجبيل الطازج، و2 ملاعق صغيرة عصير صبار جيدا بواسطة الخلاط الكهربائي، ثم قومي بتناول هذا المشروب كل ليلة قبل الذهاب إلى النوم، ولكن دون تحلية، يجب الاستمرار عليه لمدة شهر، حتى تحصلي على نتيجة مذهلة.