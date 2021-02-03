أكلة بطاطس تسبب في وفاة أسرة كاملة بسبب تصرف خاطئ تفعلة الأمهات

أكلة بطاطس تسبب في وفاة أسرة كاملة، من منا لا يفضل تناول طبق من البطاطس المقلية في ليالي هذا الشتاء الباردة، كما نعلم فإن للبطاطس شعبية كبيرة في جميع دول العالم وبالأخص في فصل الشتاء، حيث يعشق الجميع تناولها ساخنة، ولكن لم يخطر ببال أياً منا أنه من الممكن أن يؤدي تناول طبق من هذه البطاطس المقلية إلى أمراض شديدة في الجهاز الهضمي قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان.

أكلة بطاطس تسبب في وفاة أسرة كاملة

ويرجع هذا إلى وجود بعض العفن الذي يصيب البطاطس بشكل خاص عن باقي الخضروات، وهذا لشراء كميات كبيرة منها وعدم تخزينها بطريقة صحيحة، حيث هذا العفن في عدة أشكال خارجية وداخلية، والكثير منا يتجاهل هذا العفن ويعتقد انه غير ضار، بل يقوم البعض منا بالتخلص منه عن طريق قطعه بالسكين واستخدام بقية البطاطس وتناولها.

ولكن في الحقيقة فإن العفن وإن كان جزئي فإن يجعل حبة البطاطس بالكامل غير صالحة للأكل، ومن اشكال العفن الشائعة هو ظهور براعم صغيرة على السطح الخارجي للبطاطس، كما قد يكون العفن عل شكل قشرة فضية تتواجد على سطح درنة البطاطس من الخارج، وقد يظهر العفن من الداخل على شكل بقع بنية أو خضراء اللون، وتظهر هذه البقع بمجرد تقشير حبة البطاطس أو تقطيعها إلى نصفين، ويجب التخلص من هذه البطاطس فوراً وعدم طبخها بأي شكل من الأشكال، وهذا لأن العفن الذي يصيب البطاطس يتكون من مواد كيميائية تتحول إلى مواد سامة بمجرد تعرضها للحرارة.

تصرف خاطئ تفعلة الأمهات عند طهي البطاطس

تناول البطاطس المعفنة يسبب التسمم في الكثير من الحالات والذي يظهر على شكل عدة أعراض منها: الشعور بألم شديد في المعدة مع الإصابة بإسهال شديد، كذلك قد يصاب الإنسان بضيق في التنفس مع انخفاض شديد في درجة الحرارة، أيضاَ قد يصاب الإنسان بالقيء والصداع الشديد وبعض الصعوبة في الرؤية.

وقد ذكرت مجلة توب هيلثي وهي أحد المجلات الصحية العالمية المعروفة تقريراً في أحد إصداراتها عن أسرة توفيت بالكامل بعد تناولها بطاطس مقلية كانت مصابة بالعفن، حيث قامت ربة المنزل بقلي هذه البطاطس وبعد تناول جميع أفراد الأسرة لوجبة العشاء ظهرت عليهم بعض الأعراض الدالة على التسمم والتي أدت لوفاتهم جميعاً.