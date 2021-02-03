طريقة الكيكة الإسفنجية بسهولة ب 3 بيضات فقط وبطريقة بسيطة

طريقة الكيكة الإسفنجية ، وصفة من الأساسيات في الاعتماد علي عمل التورتات ويمكن تقديمها بجانب المشروبات لوحدها ويمكنك من خلالها عمل التورتات بسبب شكلها العالي الرائع، سنتعرف معا علي طريقة عمل الكيكة الإسفنجية بسهولة وب 3 بيضات فقط وبطريقة بسيطة في المنزل.

طريقة تحضير الكيكة الإسفنجية

تحضير صينية من الألومنيوم وتفضل تكون عالية حتى تحصلي علي ارتفاع مناسب، أضيفي إليها ماده دهنيه وورق من الزبدة حتى تسهل عليك إخراج الكيكة وتحصلي على كيكة هشه وطرية.

المكونات:

3 بيضات كبار بفصل الصفار عن البياض

2 كوب إلا ربع من الدقيق

حليب بدرجة حرارة الغرفة ربع كوب

5 ملاعق من النص مقسمين إلي معلقتين و 3 ملاعق ونصف

3 ملاعق ونصف من الزيت

طريقة التحضير:

قومي بضرب بياض البيض بالمضرب الكهربائي مع ملعقة صغيرة من الخل وأضيفي السكر مقدار 3 ملاعق تدريجيا وأوقفي الضرب عند تماسك بياض البيض حتى عند تخلطه مع المكونات يفضل متماسك بشكله.

3 صفار من البيض مع ملعقتين ونص من السكر وقومي بخلطهم بالمضرب وأضيفي الزيت النباتي وأخلطيهم، ثم أضيفي الدقيق برشة من الملح تدريجيا وأخلطي بالملعقة، ثم أضيفي الفانيليا أو بشر الليمون أو بشر البرتقال.

قومي بخلط بياض البيض مع الصفار السابقين معا وقومي بتطبيقهم من تحت لفوق حتى تحصلي علي قوام ناعم ولا يوجد لديكي كتل من البياض والصفار .

أضيفي الخليط في الصينية مع مراعاة خروج كل فقاعات الهواء.

أدخليها إلي فرن مسخن مسبقا علي درجة حرارة 140 مئوية لمدة 45 دقيقة تقريبا .

أقلبيها علي شبكة حتى تبرد وقومي بإزالة ورق الزبدة.

واستمتعي بألذ طريقة للكيكة الإسفنجية وأفضل إسبونج كيك يمكنك تقديمها إلي جانب المشروبات سادة أو استخدامها لعمل التورتات والحلويات التي تقدم في أعياد الميلاد والمناسبات العائلية ويعتمد عليها الكثير من محلات الحلويات كأساس لعمل الكيكات والتورتة وتنال إعجاب الكثيرين وتلقي إقبال رائع من قبل الكثير من الناس محبين الحلويات.