إليك خطوات عمل فخدة خروف محشوة بالارز

تعتبر تحضير فخدة الخروف بالأرز من العادات الجميلة في بعض الدول العربية، وتعتبر من أكثر الأكلات شعبية في العالم العربي، وتتميز الأكلة بطعمها الرائع ومذاقها الجميل، وتتميز أيضا هذه الأكلة عن باقي الأكلات لسهولة تحضيرها وقلة المقادير والمكونات التي سوف تحتجونها، فهذه الأكلة البسيطة يتم تحضيرها في الوجبات اليومية وبعض المناسبات خاصة الدينية، ولهذه الأكلة عدة فوائد ومنافع صحية صحية للإنسان فهي غنية بالبروتين، بفضل وجود اللحم، كما تحتوي على العديد من العناصر الغدائية الأخرى كالفيتامينات والدهنية المشبعة، بالإضافة إلى الفسفور وكذلك الأحماض الأوميجا 3 ولاننسى فوائد الأرز الذي هو من اهم عناصر هذه الأكلة فهو يقوي العظام ويحمي من السرطان، ويحتوي على نسبة عالية من الألياف الغدائية والمعادن بالإضافة إلى البروتينات والفيتامينات، ويعتبر الأزر مفيدا لأصحاب الحمية الغدائية. مقادير تحضير فخدة الخروف محشوة بالأزر البيض والأرز

القليل من القرفة

ملعقة من القزبر والبقدونس

زيت الزيتون

زيت المائدة

الكمون والملح

القليل من الثوم

فخد غنم مقطع

الفلفل الأحمر

الفلفل الأسود أوالإبزار

الزبدة والماء خطوات تحضير فخدة خروف محشوة بالأزر نأخذ أولا القليل من الثوم نقطعه جيدا ونمزجه مع التوابل، الكمون والزعفران والملح.

بعدها نأخذ فخدة الخروف نغسلها جيدا ثم نقطعها ونزيل العظام، وبعدها نضع الفخدة في الثوم المقطع ونقوم بتحريكه وخلطه.

ندهن بعدها هذه الفخدة بالزبدة ونرشه بالزيت الزيتون والقليل من القرفة.

نضع بعدها البصل في مقلاة فوق نار هادئة، بعد دقائق يقلى البصل نضيف اللحم ونحركه باستمرار.

بعدها نضيف إليه الأرز ويجب أن نغسله جيدا، ونضيف القليل من البيض والماء ونترك الكل ينضج فوق النار.

بعد أن ينضج الجميع، نلف اللحم والأرز مع بعضها ونضعهم في صينية ثم ندخلها إلى فرن متوسط الحرارة ننتظر أن ينضج اللحم جيدا.

بعدها عندما ينضج اللحم، نطفئ الفرن ونخرج الكل ونضع الأرز في طبق التقديم، ثم نضع عليه اللحم ونزينه بالفلفل وملعقة من الابزار والقليل من الزبيب. مقادير تحضير فخدة الخروف محشوة بالأزرخطوات تحضير فخدة خروف محشوة بالأزر

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