طريقة قلي الباذنجان من غير ما يشرب نقطة زيت مقرمش صحي وطعمه لذيذ

الباذنجان المقلي من ألذ الأكلات وأشهاها في المطبخ العربي، حيث يدخل في كثير من الأكلات ومنها المسقعة والمقلوبة، وغيرها من الأطعمة الشهية والتي يرغب الكثير في تناولها، ولكن تشتكي ربة المنزل من امتصاص الباذنجان لكميات كبيرة من الزيت، فإليكي سيدتي بعض الطرق التي تفيدك في قلي الباذنجان من غير ما يمتص زيت.

نقوم برش قطع الباذنجان المقطعة حسب الرغبة بالملح من الجهتين.

نتركها حوالي ربع ساعة وسوف تلاحظين أنه تخلص من الماء الذي بداخله.

قومي بالضغط عليه بمناديل ورقية ثم قومي بقليه.

الطريقة الأولى لقلي الباذنجان من غير ما يمتص زيت

الطريقة الثانية

قومي بتقطيع الباذنجان ثم رشي عليه كمية مناسبة من الملح والكمون والقليل من الفلفل الأحمر الحار.

ثم اتركيه نصف ساعة.

رشي عليه القليل من الدقيق قبل القلي ثم قومي بقليه.

الطريقة الثالثة

قومي بتقطيع الباذنجان بالطريقة المناسبة ثم رشي عليه ملعقتين من الملح.

ضعيه في الماء المغلي لمدة ثلاث دقائق.

ضعيه في مصفاة لتصفية المياه ثم اقليه في الزيت السابق التسخين.

الطريقة الرابعة

تقطيع الباذنجان ووضعه في صينية مناسبة.

قومي بوضعه في الفرن السابق التسخين حتي يحمر.

ثم ادهنيه بقليل من الزيت سيبدو كأنه مقليا.

الطريقة الخامسة

قومي بخلط القليل من الدقيق مع الخل حتى يمتزجا جيدا.

غطسي الباذنجان في هذا الخليط ثم امسحيه وضعيه في الزيت الساخن.

الطريقة السادسة

قومي بتقطيع الباذنجان حسب الرغبة ثم ضعيه في مصفاة.

عرضيه للشمس حيث أن هذه الطريقة تعمل على تجفيف الباذنجان، مما يقلل امتصاصه للزيت.

التأكد من أن الزيت ساخنا وليس باردا.

اختاري الباذنجان متوسط أو صغير الحجم، حيث أنه يحتوي على ألياف متماسكة ويمتص الزيت بشكل أقل وطعمه ألذ.

بعض الملاحظات للحصول على نتيجة جيدة