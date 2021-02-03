ماهي اعراض تراكم الدهون على الكبد وكيف يمكن الوقاية، بداية من المهم أن تعرف على الأسباب التي تؤدي إلى تراكم دهون الكبد، وهل لهذه الحالة الصحية مضاعفات على الصحة، عن ذلك وأكثر نتعرف في التالي..

أسباب تراكم الدهون على الكبد وطرق الوقاية منه:

عدد موقع "ويب طب" مجموعة من مسببات تراكم الدهون على الكبد، ومعرفة الأسباب أول طرق الوقاية، وهي:

السمنة.

الإصابة بالأمراض السرطانية.

سوء التغذية.

الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي.

التهاب معين في الجسم.

وجود مرض السكري.

الإصابة ببعض الأمراض الوراثية.

مشاكل في جهاز المناعة.

تجرع السموم.

تناول جرعة دوائية كبيرة.

وأهم طريقة للوقاية من تراكم الدهون على الكبد اتباع نظام حياة صحي من حيث التغذية والنشاط البدني والنوم الجدي و البعد عن الملوثات.

اعراض تراكم الدهون على الكبد :

الشعور الدائم بالإرهاق والتعب العام.

تجمع السوائل في منطقة البطن تحديداً.

الإصابة بيرقان أو اصفرار عام يكسو الجلد وبياض العينين.

تضخم في الكبد أو الطحال.

ألم ملحوظ في النصف العلوي الأيمن من البطن.

احمرار في كفوف اليدين.

المشاكل الجلدية مختلفة، مثل الأكزيما والصدفية.

حرقان غير طبيعي في المعدة وحموضة مستمرة.

رد فعل غير طبيعي على أدوية عادية، مثل المضادات الحيوية ومسكنات الألم.

مضاعفات تراكم الدهون على الكبد:

مرض الكبد الدهني يمكن أن يتفاقم ليتحول إلى مرض تليف الكبد، ويسبب..

فقدان عام للتركيز وشعور بالارتباك والحيرة.

احتباس السوائل في الجسم بشكل عام.

نزيف داخلي خطير.

توقف الكبد تماماً عن القيام بوظائفه.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.