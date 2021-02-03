كثيرة دوت الخليج الأعراض التي سجلتها الأبحاث الطبية عند الإصابة بفيروس كورونا، وتم تصنيف تلك الأعراض مابين أعراض أولية وأعراض أساسية وأعراض مستمرة، ويومًا بعد يوم يتم إضافة أعراض أكثر لتلك التصنيفات، وعن ذلك وجه أطباء إلى إضافة أعراض جديدة لفيروس كورونا حتى يبادر المصاب بعزل نفسه والحد من انتشار المرض، كما التالي.

أعراض كورونا الأولية:

دعت مجموعة من 140 طبيبًا كبير المسئولين الطبيين ببريطانيا لتوسيع قائمة الأعراض الخاصة بفيروس كورونا لتشمل إضافة: سيلان الأنف والتهاب الحلق والصداع، إلى القائمة الرسمية لفيروس كورونا في بريطانيا، حتى يقوم المصابون بهذه الأعراض بعزل أنفسهم فورا قبل نقلهم العدوى لغيرهم.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية حددت هيئة الصحة البريطانية ثلاث علامات منذرة فقط من المرض، دوت الخليج الحمى والسعال أو فقدان الطعم والرائحة، لكن منظمة الصحة العالمية والمسئولين في الولايات المتحدة يتعرفون على أعراض أخرى أقل شيوعًا مثل آلام العضلات والإسهال، وهو ما دفع مجموعة من 140 طبيب أسرة في لندن لتوسيع عدد الأعراض المعروفة.

الحد من انتشار كورونا:

أكد الأطباء أن العديد من المرضى الذين يعانون من علامات أكثر اعتدالًا لم يفكروا حتى في احتمال إصابتهم بالفيروس ولم يعزلوا أنفسهم عندما يكونون معديين، ويضيف الأطباء أنه يجب عليهم تشجيع المرضى على إجراء اختبار عند الشعور بهذه الأعراض، حيث إن الاختبار متاح فقط لأولئك الذين يعانون من الأعراض الثلاثة المعروفة.

قاد الدكتور أليكس سوهال ، الطبيب العام في تاور هامليتس والمحاضر السريري الفخري في جامعة كوين ماري ، الرسالة إلى المجلة الطبية البريطانية، مشددا على ضرورة إضافة الأعراض الأخرى مثل سيلان الأنف ، والتهاب الحلق ، وبحة في الصوت ، وآلام في العضلات ، وإرهاق وصداع كعلامات للإصابة بفيروس كورونا.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.