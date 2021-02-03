ماهو التهاب الدم الفيروسي وماهي اسبابه وكيف يمكن تشخيصه، يعد التهاب الدم الفيروسي حالة مرضية تصيب الشخص نتيجة لأسباب عدة معظمها أسباب مرضية، ويسبب بعض الأعراض الصحية، وعن المسببات والأعراض نستعرضها في التالي..

أعراض التهاب الدم الفيروسي:

ذكر موقع "الاستشاري" أنه قد لا تظّهر أعراض في بعض الأحيان على الأشخاص المُصابين بالتهاب الدم الفيروسي وذلك لأن جهاز المناعة يعمل على محاربة هذه الفيروسات قبل ظهور الأعراض، وباختلاف نوع الفيروس المسبب للحالة الصحية تختلف شدة الأعراض وهي في الغالب:

الحمى.

صداع الرأس.

الشعور بآلام في الجسم وخاصة آلام المفاصل.

الطفح الجلدي.

القشعريرة.

الإعياء العام.

أسباب التهاب الدم الفيروسي:

معظم الأمراض الفيروسية تتواجد فيروساتها في الدم، وتسبب التهابه وهي:

مرض الإيدز.

الانفلونزا.

الالتهاب الرئوي الفيروسي.

التهاب السحايا الفيروسي.

فيروس جدري الماء.

الحَصبة والنكاف والحَصْبَة الألمانية.

فيروس الروتا.

الفيروسات المعويّة.

فيروس الهربس.

فيروس الورم الحليمِي البشري .

التهاب الكبد .

فيروس زيكا.

فيروس غرب النيل.

الفيروسات الغدية أو أدينو فيروس.

فيروس أنفلونزا الطيور.

حمى الضنك.

الحمى الصفراء.

فيروس التهاب الدماغ الياباني.

الفيروس المضخم للخلايا.

فيروس إيبولا.

حمى الوادي المتصدع.

التهاب الحُنجرة. فيروس داء الكلب.

شلل الأطفال.

كيف يمكن تشخيص التهاب الدم الفيروسي:

بعد ظهور الأعراض وجود الأسباب يصبح من الضروري الكشف عن أي التهابات في الدم، ويتم ذلك عن طريق:

فحص الأجسام المضادة وهي الأجسام التي تُصنَع بواسطة جهاز المناعة للوقاية من الإصابة بالعدوى الفيروسيّة.

فحص الكشف عن المستضّد الفيروسي الذي يوجد على سطح الفيروس.

اختبار زراعة الفيروس.

اختبار للدم يكشَف فيه عن الحمض النووي الفيروسي أو الحمض النووي الريبوزي للفيروس.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.