أسهل طريقة لعمل بسكوت العشر دقائق في المنزل بخطوات بسيطة

بسكوت العشر دقائق ، من أسهل أنواع البسكوت الذي يتم تحضيره في المنزل بكل سهولة، فهو من المخبوزات سريعة التحضير ومكوناته لا يخلى أي منزل منها، وهو يقدم على وجبة الإفطار بجانب اللبن والشاي، وكثير من الأطفال يفضلون تناوله مثل السناكس، فهو يعطي الجسم الطاقة اللازمة، ويساعد في بناء جسم الأطفال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل بسكوت العشر دقائق السهل البسيط في المنزل، بمكونات بسيطة وسهلة تجعلك تقدميه لضيوفك وأبنائك.

مكونات بسكوت العشر دقائق

يتكون البسكوت من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

كوب من السمنة. نصف كوب من السكر الناعم. بيضة واحدة. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة من الفانيلا. ربع كوب من الزيت النقي. 2 كوب من الدقيق.

طريقة التحضير

يتم تحضير بسكوت العشر دقائق بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ثم نضع السكر والبيض والفانيلا والزيت والسمنة ونخلطهم حتى يصبح الخليط مثل الكريمة.

نقوم بإحضار طبق عميق ثم نقوم بتفريغ المكونات ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر بالتدريج حتى يصبح العجين متماسك حتي يسهل تشكيله.

نقوم بتشكيل العجين بقطعات البسكوت على حسب الأشكال التي ترغبين فيها.

نقوم برص البسكوت على صينية مع مراعاة ترك مسافات لأن البسكوت سوف يتضاعف حجمه.

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن.

نقوم بإدخال الصينية الفرن حتى يتحمر لونها وتصبح ذهبية.

نقوم بإخراج البسكوت من الفرن ونقدمه بجانب الشاي واللبن.

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