طريقة عمل التيراميسو الإيطالي بألذ وأسهل طريقة ممكن تجربوها والطعم روعة

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طريقة عمل التيراميسو الإيطالي، تعد التيراميسو من ألذ وأشهى أنواع الحلوى الإيطالية. وهي من الحلوى المنتشرة في جميع أنحاء العالم، والتي يعشقها الصغار والكبار، وتتميز بشهرة واسعة وبمذاقها الرائع، فهي نوعا من أنواع السعادة، لذا تلجأ ربة المنزل إلى إعدادها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتها أو تقديمها في المناسبات بدلا من شرائها من المحلات. وهي عبارة عن طبقات من بسكويت التيراميسو والكريمة، ثم يزين بالكاكاو الخام. وفيما يلي متابعينا سوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكونات التيراميسو الإيطالي وطريقة تحضيرها بخطوات سهلة ومضمونة وبألذ الوصفات.مكونات التيراميسو الإيطالي
يتكون التيراميسو الإيطالي من مكونات سهلة وبسيطة ولذيذة، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:
مقادير البسكويت
- كوب إلا ربع دقيق.
- ملعقة صغيرة نشا.
- ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- 3 صفار بيض.
- 8 ملعقة ونصف كبيرة سكر.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 3 بياض بيض.
- 2 ملعقة كبيرة سكر بودرة.
مقادير صوص الإسبريسو
- كوب ماء دافئ.
- 2 ملعقة كبيرة بودرة الإسبريسو سريعة الذوبان أو نسكافيه.
مقادير الكريمة
- 2 كوب جبن كريمي ماسكربوني أو جبنة فيلادلفيا.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 4 ملعقة كبيرة سكر.
- 2 بياض بيض.
- 2 صفار بيض.
- كوب إلا ربع كريمة خفق سائلة.
للتزيين
- كاكاو خام.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير التيراميسو الإيطالي بخطوات سهلة وبسيطة وشهية وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- أولا نسخن الفرن على درجة حرارة 190 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة.
- ثم نحضر البسكويت، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الدقيق والنشا والبيكنج بودر ونقلبهم جيدا، ثم نضع الوعاء جانبا.
- نحضر وعاء آخر عميق ونضيف إليه صفار البيض وملعقة كبيرة ونصف سكر وفانيليا ونقلبهم جيدا بالمضرب اليدوي حتى يفتح لون البيض، ثم نضعه جانبا.
- ثم نحضر وعاء آخر عميق ونضيف إليه بياض البيض ونخفق جيدا بالمضرب الكهربائي على أقل سرعة حتى تحدث رغاوي على السطح، ثم نضيف السكر بالتدريج مع الخفق على أقل سرعة، وبعد انتهاء كمية السكر نخفق جيدا على أعلى سرعة حتى نحصل على قوام كريمي.
- ثم نضيف ملعقة كبيرة من خليط بياض البيض على خليط صفار البيض ونقلبهم بالمضرب اليدوي قليلا، ثم نسكبه على خليط بياض البيض ونقلبهم بالمضرب اليدوي، ثم ننخل خليط الدقيق عليه ونقلب بالمضرب اليدوي أو بالملعقة من تحت لفوق، ثم نلم العجينة ونضعها في قمع (حسب الحجم المرغوب).
- ثم نحضر صينية فرن مرتفعة ونقلبها ونضع عليها ورقة زبدة أو ورقة خبز، ثم نضغط على القمع ونقوم بتشكيل البسكويت عليها حسب الحجم والشكل المرغوب.
- ثم نحضر وعاء ونضيف إليه 2 ملعقة كبيرة سكر بودرة و2 ملعقة كبيرة سكر عادي ونقلبهم جيدا، ثم نضع السكر في المصفاة ونقوم بتصفية السكر على البسكويت.
- عندما تسخن الفرن نقلل درجة الحرارة إلى 180درجة مئوية وندخل البسكويت الفرن لمدة 13 دقيقة في الرف الأوسط ونقوم بتشغيل النار من أسفل فقط.
- ثم نخرج البسكويت من الفرن ونضعه على شبكة تبريد حتى يبرد.
- ثم نحضر صوص الإسبريسو، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه كوب ماء دافئ وبودرة الإسبريسو ونقلبهم جيدا حتى تذوب بودرة الإسبريسو، ثم نضع الصوص جانبا.
- ثم نحضر الكريمة، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه صفار البيض والفانيليا والسكر ونقلبهم جيدا بالمضرب اليدوي من تحت لفوق حتى يفتح اللون.
- ثم نضيف إليه الجبنة كريمي ونقلبهم جيدا بالمضرب اليدوي أو بالملعقة حتى نحصل على قوام كريمي، ثم نضعه جانبا.
- ثم نحضر وعاء آخر ونضيف إليه بياض البيض ونخفق جيدا على أعلى سرعة.
- ثم نخفق الكريمة السائلة جيدا.
- ثم نضيف خليط بياض البيض إلى خليط صفار البيض والجبنة كريمي ونقلب جيدا، ثم نضيف كريمة الخفق ونقلبهم جيدا من تحت لفوق.
- ثم نغمس البسكويت في خليط الإسبريسو، ثم نرص طبقة من البسكويت في الصينية بشكل متساويا، ونرش عليه كاكاو خام، ثم طبقة من الكريمة، ثم طبقة من البسكويت، ونرش عليه كاكاو خام، وأخيرا طبقة من الكريمة، ثم نغطي الصينية بكيس نايلون مطبخ.
- ثم ندخل الصينية الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل حتى تتماسك.
- ثم نخرجها من الثلاجة ونرش عليها كاكاو خام.
- ثم تقدم وبالهنا والشفا.
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