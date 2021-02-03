طريقة عمل التيراميسو الإيطالي بألذ وأسهل طريقة ممكن تجربوها والطعم روعة

طريقة عمل التيراميسو الإيطالي، تعد التيراميسو من ألذ وأشهى أنواع الحلوى الإيطالية. وهي من الحلوى المنتشرة في جميع أنحاء العالم، والتي يعشقها الصغار والكبار، وتتميز بشهرة واسعة وبمذاقها الرائع، فهي نوعا من أنواع السعادة، لذا تلجأ ربة المنزل إلى إعدادها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتها أو تقديمها في المناسبات بدلا من شرائها من المحلات. وهي عبارة عن طبقات من بسكويت التيراميسو والكريمة، ثم يزين بالكاكاو الخام. وفيما يلي متابعينا سوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكونات التيراميسو الإيطالي وطريقة تحضيرها بخطوات سهلة ومضمونة وبألذ الوصفات.

مكونات التيراميسو الإيطالي

يتكون التيراميسو الإيطالي من مكونات سهلة وبسيطة ولذيذة، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:

مقادير البسكويت

كوب إلا ربع دقيق.

ملعقة صغيرة نشا.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

3 صفار بيض.

8 ملعقة ونصف كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

3 بياض بيض.

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة.

مقادير صوص الإسبريسو

كوب ماء دافئ.

2 ملعقة كبيرة بودرة الإسبريسو سريعة الذوبان أو نسكافيه.

مقادير الكريمة

2 كوب جبن كريمي ماسكربوني أو جبنة فيلادلفيا.

ملعقة صغيرة فانيليا.

4 ملعقة كبيرة سكر.

2 بياض بيض.

2 صفار بيض.

كوب إلا ربع كريمة خفق سائلة.

للتزيين

كاكاو خام.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير التيراميسو الإيطالي بخطوات سهلة وبسيطة وشهية وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: