طريقة عمل الكوكيز بالآيس كريم من الوصفات التي تبحث عنها الكثير من السيدات حيث يعتبر الكوكيز من أشهى أنواع الحلويات الحديثة فهو نوع من أنواع البسكويت اللذيذ، كما يميز الكوكيز بشكله الرائع ومذاقه الذي لا يقاوم حيث يكون مقرمش بعض الشيء والكثير من الأطفال يحبونه كثيرا، ومن الممكن شراء الكوكيز من المحلات لكن يفضل صنعه بالمنزل لضمان الجودة للأطفال، وبما أنه يتكون من الشوكولاتة فأنه يحتوي على العديد من الفوائد والعناصر الغذائية، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني على أفضل وصفة لعمل الكوكيز بالآيس كريم في المنزل بكل سهولة. طريقة عمل ساندويتش الكوكيز بالآيس كريم cookies مكونات الكوكيز بالآيس كريم cookies عدد 4 ملاعق كبيرة من السكر البني

عدد 4 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض

عدد 3 ملاعق كبيرة من الزبدة السايحة

عدد 4 بيضات

عدد خمس أكواب من الدقيق الأبيض

عدد 2 ملعقة صغيرة من البيكينج باودر

عدد ملعقة صغيرة من الملح

عدد كوبان صغيران من الشوكولاتة الذائبة

عدد ثلاث أكواب من آيس كريم الفانيلا مخفوق cookies طريقة تحضير الكوكيز بالآيس كريم cookies يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 250 درجة مئوية. يتم إحضار وعاء عميق ونظيف ويوضع فيه السكر الأبيض والسكر البني والبيض والزبدة السايحة والفانيلا ويتم خلطهم باستخدام مضرب البيض حتى تتجانس جميع المكونات معا. ثم يتم إضافة الدقيق والملح والبايكينج باودر إلى الخليط ويتم خلطهم جميعا مرة أخرى جيدا. تضاف الشوكولاتة إليهم مع الخلط جيدا. يتم إحضار قوالب دائرية ودهنها بالزيت ويوضع غي كل قالب قطعة من العجينة ويتم تسويتها. توضع القوالب في صينية وتوضع داخل الفرن لكي تنضج لمدة نصف ساعة أو حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي. أثناء خبز عجينة الكوكيز بالفرن، يتم ضعي غلاف بلاستيك في قالب الكيك المستخدم الذي يحتوي على قاعدة متحركة. يوضع آيس كريم الفانيلا المخفوق داخل قالب الكيك بالقاعدة المتحركة ويتم توزعيه بالتساوي. ثم يوضع الآيس كريم بالفريزر لمدة لا تقل عن ساعة أو حتى يصبح متماسك. بعدما ينضج خبز الكوكيز ويصبح باردا بعد خروجه من الفرن، يتم وضعه في صينية. يتم وضع الآيس كريم فوق قطع الكوكيز الدائرية ومن ثم يتم تغطيته بقطعة أخري من الكوكيز. يجب وضع قطع الشوكولاتة الصغيرة باستخدام اليد برفق فوق الكوكيز والضغط عليها. أخيرا يتم إدخالها الفريزر مرة ثانية حتى يتجمد.

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