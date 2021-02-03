وصفه هنديه ستجعل الشعر الابيض اسود في 2 دقيقة علاج شيب الشعر نهائيا

نتعرف اليوم سوياً على أفضل صبغة طبيعية للشيب مجربة، فكما هو معروف أن الشيب يظهر تدريجياً حين تتوقف الخلايا الميلانينية في الشعر عن إنتاج بروتين الميلانين الذي يعد المسؤول الأول والأخير في ظهور الشعر الأبيض.

وهناك الكثير من الرجال والسيدات ينزعجون كثيراً بسبب ظهور الشيب وخاصة وأن مان الشيب المبكر، لذا نقدم اليوم وصفة صبغة الشعر الابيض.

أفضل صبغة طبيعية للشيب

من أفضل الصبغات الطبيعية للشيب هي وصفة عصير الجزر الذي يمنحك لون برتقالي محمر.

فقط من خلال خلط كنية من عصير الجزر مع كمية من أي نوع من الزيوت سواء زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

ثم قومي بتوزيع الخليط على كامل الشعر ثم غطيه بكيس بلاستيك، واتركيه لمدة ساعة قبل شطف الشعر بالليل من خل التفاح الذي يقوم بتثبيت اللون.

وصفة لصبغ الشعر الابيض

مع عصير الشمندر الذي يعد افضل وصفة لصبغ الشعر الابيض كونه يحتوي على اللون الاحمر الذي يقوم بتحويل الشعر الابيض إلى اللون الاحمر الغامق بلونه الأحمر الغامق.

فقط قومي بخلط كمية مناسبة من عصير الشمندر مع كمية مناسبة من زيت اللوز أو جوز الهند.

قومي بتوزيع الخليط على كامل الشعر، ويترك الخليط على الأقل ساعة واحدة قبل غسله.

مع وصفة القهوة التي تعد أفضل صبغة طبيعية للشيب مجربة وبقيت نتائج مبهرة، حيث تلعب دورا هاما في صبغة الشعر الابيض إلى اللون البني الغامق.