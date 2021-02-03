تطويل الرموش بسرعة البرق في يوم واحد بوصفة منزلية سهلة

تطويل الرموش بسرعة البرق في يوم واحد هو ما تبحث عنه جميع الفتيات التي تهتم بجمالها وخاصة ذات العيون الجميلة؛ التي تحب الظهور بشكل لائق أمام جميع الناس لكي تظهر بشكل جذاب، يمكن استخدام أي خلطة لتطويل الرموش بسرعة لكنها سوف تحتج إلى بعض الوقت لكي تظهر أفضل نتيجة مطلوبة؛ ربما تصل إلى أسبوع أو أسبوعين حسب طول الرموش الطبيعي، تقدم لكم عبر موقع ثقفني أسرع وصفات لتطويل الرموش بشرط الالتزام بكافة المقادير وطريقة التحضير، فلا داعي لاستخدام الماسكارا بعد اليوم ومستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية تؤدي إلى تلف وضعف الرموش مع مرور الوقت.

يمكنك تطويل الرموش بسرعة لكنه ليس الحل الأفضل لأنه سوف يعود إلى طبيعته سريعاً، لكن في بعض الأحيان لا يوجد مساحة كافية للوقت ويجب الخروج والظهور بشكل جمالي؛ في هذه الأثناء يجب تطويل الرموش في يوم واحد بالخطوات التالية:

.أغسلي زجاجة ماسكارا قديمة بالماء والكحول حتى تصبح نظيفة تماماً مع تركها حتى تجف. قومي بوضع معلقتين من زيت الخروع ونصف معلقة من زيت اللوز بداخلها. ضعي الخليط على رموشك ثلاثة مرات في اليوم باستخدام الفرشاة. يجب الحرص على عدم دخول الزيت إلى العين.

يمكنك الاستمرار على هذه الوصفة لفترة طويلة من أجل تكثيف الرموش، كما يدخل زيت الخروع في تفتيح البشرة طبيعياً وتبييض الوجه لكي تظهري بأجمل صورة ممكنة.

ضعي بيضة في وعاء مع معلقتين من الجليسرين مع التقليب جيداً.

ضعي الخليط على الرموش بواسطة قطعة قطنية صغيرة مع تركها لمدة نصف ساعة.

قومي بغسل الرموش بالماء الدافئ لإزالة آثار البيض.

يجب تكرار هذه الوصفة يومياً لمدة سبعة أيام مع الالتزام بالمقادير.

هذه الوصفة مفيدة أيضاً في تكثيف الشعر بغزارة لكن يجب إضافة معلقتين من زيت اللوز إلى الخليط، بهذه الوصفة يمكنك تطويل الرموش في أسبوع أو أستخدام الوصفة السابقة في حالة عدم وجود وقت كافي وضرورة تطويل الرموش بسرعة البرق في يوم واحد.