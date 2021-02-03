تنظيف وتطهير البشرة بتوتر خل التفاح

تنظيف البشرة بتونر خل التفاح، خل التفاح ليس وليد الأيام الحالية ولكنه استخدم منذ القدم بين القدماء المصريين حيث استخدمته الملكة كيلوباترا بشكل يومي للعناية ببشرتها، ويعود ذلك لفوائد خل التفاح العديدة والرهيبة، ويمكن أن تحضري بنفسك تونر خل التفاح للعناية بالبشرة وتنظيفها.

تأثير خل التفاح على البشرة

يعود خل التفاح على البشرة بالعديد من الإيجابيات والفوائد منها:

يمنع تكون حب الشباب لاحتوائه على حامض السكسينيك والستريك واللبنيك والتي تجتمع معًا للحد من نمو بكتيريا حب الشباب. يحد من جفاف البشرة وتقشفها بأنه يعمل كمضاد للفطريات المسببة للجفاف والأكزيما، حيث يعود السبب في ذلك لاختراق الفطريات لحاجز البشرة الواقي. يحافظ على درجة حموضة البشرة وتوازنها ويجعلها في المعدل الطبيعي لها. يقضي على أنواع عديدة وقوية من البكتيريا التي تسبب العديد من المشاكل للبشرة.

كيفية استخدام خل التفاح للبشرة

تعد الطريقة الأفضل لاستخدام خل التفاح للبشرة هو باستخدامه كتونر للوجه للاستخدام اليومي، حيث يستخدم بالنسب التالية:

للبشرة الدهنية

يستخدم بنسبة 1:1، حيث يستخدم جزء من الماء المقطر متساوي مع جزء من خل التفاح للتخفيف.

للبشرة الجافة والعادية

يستخدم بنسبة 3:1 حيث يخلط مقدار 3 أجزاء ماء مقطر مع جزء واحد خل تفاح.

للبشرة الحساسة

يستخدم بنسبة 4:1 حيث يتم خلط مقدار 4 أجزاء ماء مقطر مع جزء واحد فقط خل تفاح، وذلك لتكون نسبة خفيفة وبسيطة على البشرة.

طريقة تونر خل التفاح للبشرة

يتم تحضير تونر خل التفاح بالمكونات التالية:

ماء مقطر.

خل تفاح.

يمكن إضافة عدد 2 حتى 3 قطرات من الزيوت العطرية لكل كوب تونر.

يتم الخلط بين الماء المفلتر وخل التفاح بالنسبة الموضحة. وبعد ذلك نضيف قطرات الزيت العطري المناسبة لمقدار التونر. نخلط بين المكونات بشكل جيد ومناسب ويوضع في زجاجة رذاذ صغيرة. يخزن التونر في الثلاجة لحين استخدامه. لاستخدام التونر يتم تبليل قطعة من القطن بالتونر، وتمرر على الوجه بكل رفق. ويمكن استخدامه من خلال الرش على الوجه، ويمكن عدم إزالته بالماء بعد ذلك.

أما عن طريقة لاستخدام فهي: