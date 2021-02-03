طريقة عمل لقيمات القاضي الأصلية المقرمشة وأهم أسرار نجاحها

طريقة عمل لقيمات القاضي نقدمها إليكم بأسهل خطوات وبطعم لذيذ وشهي لا يقدر الصغير أو الكبير مقاومته، فهى أحد الحلويات الشرقية المتوفرة فى كافة الدول العربية ولكن تحت أسماء مختلفة ففقي مصر يُطلق عليها اسم لقمة القاضي أو الزلابية، وفى بلاد الشام يُطلق عليها عوامة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم إليكم أسهل طريقة لعمل لقيمات القاضي بمكونات متوفرة داخل المطبخ وبدون بذل أي مجهود، وخلال دقائق معدودة سوف تحصلين على حلوى بمذاق افضل من الجاهز.

طريقة عمل لقيمات القاضي

المكونات:

كوب واحد من الدقيق.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة واحدة من النشا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقتين من السكر.

كوب وربع من الماء.

زيت للقلي.

ملعقة من الفانيليا.

مكونات الشريات أو القطر

كوبان من السكر.

كوب واحد من الماء.

عصير ليمونه واحدة.

نصف ملعقة من الفانيليا السائلة.

لقيمات القاضي الأصلية المقرمشة

أضيفي المكونات سوياً في الخلاط الكهربائي حتى الحصول على عجينة ذات قوام مناسب وخالية من أي تكتلات، ثم اتركيه جانباُ حتى يختمر مع مراعاة تقليبه من الوقت للأخر بواسطة الملعقة.

أضيفي قدر مناسب من الزيت فى مقلاة عميقة واتركيه يسخن قليلاً وأضيفي إليه عجين لقيمات القاضي بعد تشكيلها بواسطة الملعقة بالحجم المناسب، بعد أن يُقلي العجين ويأخذ اللون الذهبي يوضع فى الشربات.

أضيفي مكونات الشربات فى إناء على نار هادئة واتركيه ليغلي لمدة 10 دقائق حتى يكون ذو قوام ثقيل، وبعد أن يبرد تماماً يتم وضع لقيمات القاضي المقرمشة بداخلها لمدة خمسة دقائق، ثم توضع فى طبق التقديم ومزينة بالقليل من المكسرات، أو يمكن حشوها بالكريمة أو صوص الشيكولاته السائل، وهكذا تكون أسهل طريقة لعمل لقيمات القاضي بالخطوات الأصلية.