طريقة عمل طاجن البطاطس بالفراخ المشوية بالفرن في المنزل

طاجن البطاطس بالفراخ المشوية ، من الأكلات المصرية المشهورة في مصر، وهو وجبة يحبها الكبار والصغار، ويتميز الطاجن بحلاوة طعمه ومذاقة الطيب اللذيذ، وهو أكلة معروفة بنكهاتها المختلفة التي تجذب الكثير من الناس عندما تفوح رائحته، وهو من الأكلات سريعة التحضير التي يتم صنعها في المنزل بكل سهولة، فإذا كنتي ترغبين في عمل طاجن البطاطس بالفراخ المشوية بالفرن، سوف نقدم لكي طريقة عمله من خلال موقع ثقفني، بمكونات بسيطة وخطوات تساعدك في تحضيره بكل سهولة . مكونات طاجن البطاطس بالفراخ المشوية مكونات طاجن البطاطس بالفراخ المشوية يتكون الطاجن من مكونات بسيطة وهى كما يلي:- دجاجة مقسمة إلى أربعة أجزاء منقوعة في الملح والخل. 2 بصلة كبيرة مقطعه حلقات. 2 حبة من البطاطس المقطعة حلقات. 2 حبة من الفلفل الأخضر المقطع حلقات. ثلاث حبات من الطماطم المقطعة حلقات. ملح وفلفل حسب الرغبة. ملعقة من الكزبرة المطحونة. ملعقتين من صلصة الطماطم. بصلة مفرومة. ملعقة من الثوم المفروم. ملعقة من الكزبرة المفرومة. ملعقة من البقدونس المفروم. 2 كوب من المرقة أو الشربة. ثلاث ملاعق من الصلصة. ملعقة من بهارات الفراخ. ملعقة من الخل. ملح وفلفل حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير طاجن البطاطس بالفراخ المشوية بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ثم نضع البصل المفروم، وكوب من الماء والثوم المفروم، والصلصة، والخل، والكزبرة الخضراء، والبقدونس، والملح، والفلفل، وبهارات الفراخ، ونخلطهم جيداً.

نقوم بإحضار الفرخة المقسمة إلى أجزاء، ثم نضعها في صينية كبيرة، ثم نضيف عليها الخليط ونتبلها جيداً، ثم نضعها في الثلاجة لمدة ساعة.

نقوم بإخراج الدجاجة من الثلاجة ونضعها على النار ونتركها حتى تغلي وتتشرب الخليط كله.

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة عالية، ثم نضع أجزاء الفرخة على الشبكة تحت الشواية مباشرة حتى يتحمر لونها. طريقة تجهيز طاجن البطاطس بالفراخ المشوية يتم تجهيز الطاجن بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نقوم بإحضار طاجن كبير الحجم ثم نرص رق من البصل ورق من البطاطس ورق من الطماطم ونرش القليل من الملح والفلفل والكزبرة المطحونة. ثم نقوم برص المكونات مرة أخرى بهذه الطريقة حتى ننتهي من كل المكونات ثم نضيف المرقة وملعقتين الصلصة ونضع الطاجن على النار ونتركه حتى ينضج. نقوم بإخراج الفراخ من الفرن ونرص على طاجن البطاطس وندخل الطاجن الفرن حتى يتحمر لونه. نقوم بإخراج طاجن البطاطس من الفرن ونقدمه بجانب الأرز المعمر وبالهناء والشفاء. الوسوم

طاجن البطاطس بالفراخ المشوية ، من الأكلات المصرية المشهورة في مصر، وهو وجبة يحبها الكبار والصغار، ويتميز الطاجن بحلاوة طعمه ومذاقة الطيب اللذيذ، وهو أكلة معروفة بنكهاتها المختلفة التي تجذب الكثير من الناس عندما تفوح رائحته، وهو من الأكلات سريعة التحضير التي يتم صنعها في المنزل بكل سهولة، فإذا كنتي ترغبين في عمل طاجن البطاطس بالفراخ المشوية بالفرن، سوف نقدم لكي طريقة عمله من خلال موقع ثقفني، بمكونات بسيطة وخطوات تساعدك في تحضيره بكل سهولة . مكونات طاجن البطاطس بالفراخ المشوية مكونات طاجن البطاطس بالفراخ المشوية يتكون الطاجن من مكونات بسيطة وهى كما يلي:- دجاجة مقسمة إلى أربعة أجزاء منقوعة في الملح والخل. 2 بصلة كبيرة مقطعه حلقات. 2 حبة من البطاطس المقطعة حلقات. 2 حبة من الفلفل الأخضر المقطع حلقات. ثلاث حبات من الطماطم المقطعة حلقات. ملح وفلفل حسب الرغبة. ملعقة من الكزبرة المطحونة. ملعقتين من صلصة الطماطم. بصلة مفرومة. ملعقة من الثوم المفروم. ملعقة من الكزبرة المفرومة. ملعقة من البقدونس المفروم. 2 كوب من المرقة أو الشربة. ثلاث ملاعق من الصلصة. ملعقة من بهارات الفراخ. ملعقة من الخل. ملح وفلفل حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير طاجن البطاطس بالفراخ المشوية بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ثم نضع البصل المفروم، وكوب من الماء والثوم المفروم، والصلصة، والخل، والكزبرة الخضراء، والبقدونس، والملح، والفلفل، وبهارات الفراخ، ونخلطهم جيداً.

نقوم بإحضار الفرخة المقسمة إلى أجزاء، ثم نضعها في صينية كبيرة، ثم نضيف عليها الخليط ونتبلها جيداً، ثم نضعها في الثلاجة لمدة ساعة.

نقوم بإخراج الدجاجة من الثلاجة ونضعها على النار ونتركها حتى تغلي وتتشرب الخليط كله.

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة عالية، ثم نضع أجزاء الفرخة على الشبكة تحت الشواية مباشرة حتى يتحمر لونها. طريقة تجهيز طاجن البطاطس بالفراخ المشوية يتم تجهيز الطاجن بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نقوم بإحضار طاجن كبير الحجم ثم نرص رق من البصل ورق من البطاطس ورق من الطماطم ونرش القليل من الملح والفلفل والكزبرة المطحونة. ثم نقوم برص المكونات مرة أخرى بهذه الطريقة حتى ننتهي من كل المكونات ثم نضيف المرقة وملعقتين الصلصة ونضع الطاجن على النار ونتركه حتى ينضج. نقوم بإخراج الفراخ من الفرن ونرص على طاجن البطاطس وندخل الطاجن الفرن حتى يتحمر لونه. نقوم بإخراج طاجن البطاطس من الفرن ونقدمه بجانب الأرز المعمر وبالهناء والشفاء.

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