خلطه جارتى الباكستانية كنز رباني عظيم لنمو الشعر بغزارة دون توقف وملئ الفراغات ومنع التساقط والقضاء على الصلع نهائياً

خلطة جارتى الباكستانيه كنز ربانى لنمو الشعر وصفة باكستانية رهيبة للشعر يمكن لكثير من الفتيت والنساء تجربتها للحصول على أفضل النتائج المبهرة التي تجعلهم لا يكونوا بحاجة إلى الذهاب لصالونات التجميل، فهي تحتوي على مكونات طبيعية 100% آمنة جداً على فروة الرأس والشعر وسوف تعتمدين عليها حتى أن تتخلصي من مشاكل الشعر التي تواجهكِ دائماً.

تتميز معظم النساء في باكستان بجمال شعرهن الطويل والناعم والجذاب والفضل في ذلك يعود إلى المكونات الطبيعية التي يقوموا باستخدامها في تحضير الخلطة الباكستانية وتتمثل في التالي:

بيضة واحدة.

1 ملعقة كبيرة خل عادي.

نصف كوب زيت خروع.

في البداية قومي بغسيل الشعر وتنظيفه بطريقة جيدة عن طريق استخدام الماء الفاتر والشامبو وجففيه قبل استخدام الخليط.

ثم احضري وعاء عميق ضعي به البيض وملعقة كبيرة من الخل الأبيض ونصف كوب من زيت الخروع وقلبي المكونات مع بعضها جيداً حتى تصبح متجانسة.

ثم قومي بتطبيق الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف مع التدليك لعدة دقائق، واتركيه على الشعر لمدة 40 دقيقة ومن ثم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو للتخلص تماماً من بقايا الخليط.

ثم يتم تكرار استخدام الخليط 4 مرات في الأسبوع حتى تحصلين على أفضل النتائج.

تعد هذه من الوصفات الطبيعية الفعالة التي تحتوي على مكونات طبيعية مضمونة أمنة جداً، فقومي بإحضار وعاء عميق ضعي به 5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وملعقة واحدة من زيت الخردل وملعقة واحدة من بذور الكتان وملعقة واحدة من السكر الابيض الناعم، ثم ضعي الخليط على النار حتى تصبح دافئة ومن ثم يتم تصفيته ووضعه على فروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف واتركيه لليلة كاملة ومن ثم يتم تمشيطه ولفه وتغطيته ثم يشطف بالماء الفاتر والشامبو.