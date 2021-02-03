طريقة عمل البسبوسة بالسميد في البيت ذي الحلواني تماماً بتكلفة أقل

من منا لا يعشق الحلويات بشكل جنوني، ويرغبون تناولها بشكل مستمر في كل الأوقات والمناسبات المختلفة، والبسبوسة تتربع على عرض الحلويات الشرقية الرائعة والتي تتمتع بطعم شهي وقوام رملي، وعند تجهيز البسبوسة في البيت لم تكن بنفس طعم وقوام البسبوسة الجاهزة التي يتم شرائها من الحلواني وهذا بسبب عدم اتباع الخطوات الصحيحة، ولكن اليوم قررنا أن نسهل على كل ربة منزل ترغب في عمل البسبوسة في البيت طريقة عمل البسبوسة بالسميد في البيت.

طريقة عمل البسبوسة بالسميد

تحرص كل أم على أن تقدم لأسرتها كل ما يسعدهم باستمرار، والحلويات عامة من أكثر الوصفات التي تدخل البهجة والسرور على قلوب الكثيرون وتحديداً الأطفال، والبسبوسة بشكل خاص لها مكانة متميزة في قلوب الجميع.

كوب زبادي.

كوبين سميد.

نصف كوب سكر أبيض.

كوب زبدة مذابة.

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

نصف كوب سكر.

كوب ماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

المكونات:مكونات شربات البسبوسة:طريقة عمل البسبوسة:

في وعاء كبير يخلط السميد مع الزبدة ويتم الدعك الجيد من خلال الأصابع حتى تصبح عجينة طرية، نقوم بإضافة السكر والعسل والزبادي والبيكنج بودر ونخلطهم معاً باستمرار حتى تصبح عجينة طرية ذات قوام رملي.

نحضر صينية متوسطة وتدهن بالزبدة ويسكب فيها خليط البسبوسة ونضغط عليها جيداً، ثم تدخل الصينية الفرن الساخن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج ويتحول لونها لذهبي، ثم تسقى بالشربات على الفور.

تحضير شربات البسبوسة:

يتم خلط السكر مع الماء في قدر ويرفع على نار متوسط ونترك الخليط يغلي حتى يذوب السكر تماماً، نضيف عصير الليمون ويترك الخليط يغلي لمدة عشرة دقائق ليثقل قليلاً.