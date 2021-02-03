صنع روج احمر طبيعي ساحر للشفاه ترطيب ونعومة في ثواني

صنع روج احمر طبيعي ساحر يمكنك عزيزتي أن تقومي بصنع مرطب للشفاه بمكونين فقط وذلك لكي تحصلي على شفاه وردية، هادئة، وناعمة دون أن تقومي بشراء المرطب الخاص من محلات مستحضرات التجميل لأنه أغلب مكونات وسوف تكون مكونات كيميائية، ليس بها أي فيتامينات، بروتينات ولا يحتوي على خصائص مهمة لتنعيم الشفايف، ولكن عند استخدام الوصفات الطبيعية، يمكنك أن تستعيني بهذه الوصفات لكي تحصلي على شفايف ناعمة، وموردة، وبأقل تكلفه وبمكونات قليلة.

المعروف عن الفازلين أن لديه العديد من الفوائد الصحية لأنه تطبيق يقوم باستخدام عدة استخدامات منها من عمل الشعر ومنعه من البشرة، ويخلص الشفايف من التشققات التي تأتي بالاخص فى فصل الشتاء لذلك استخدام الفازلين، والبنجر لتوريد الشفايف هو أفضل ماسك على الاطلاق يمكن أن نقوم باستخدامه.

اولاً يجب أن نقوم بتحضير وعاء قبل دخوله الميكرويف.

ونبدا باضافة عصير البنجر مع ملعقتين من الفازلين الطبي النقي.

ونقوم بمزجهم جيدا ونبدأ بإدخال هذا المزيج في الميكروويف.

ثم نقوم باضافة أي نكهة منها الفراولة، ونكهة البرتقال.

نبدأ باستخدام هذا المرطب بشكل يومي أثناء النوم.

وإن نقوم بغسل البشرة في الصباح.

وسوف نحصل على بشره ورديه ناعمة خالية من أى تشققات وشفايفها هائلة.

زيت جوز الهند هو مرطب قوي لجميع الجسم إذا كان المناطق الداكنة الموجودة في الجسم أو البشرة أو الوجه، والشفايف لذلك يمكننا أن نقوم باستخدامه للحصول على شفايف ورديه وناعمة، بالإضافة إلى زيت النعناع فهو مفيد جدا يعمل على ترطيب وتنعيم في وقت قياسي.

كمية زيت جوز الهند.

2 ملعقة من زيت النعناع.

الطريقة:-