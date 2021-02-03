الفطائر التركية الهشه في المقلاة بعجينة سحرية بدون فرن في 5 دقائق 

الفطائر التركية الهشه في المقلاة بعجينة سحرية الفطائر التركية بالمقلاة الفطائر المتميزة ذات طعم شهي ورائع يمكن أن نقوم بتناولها بالعديد من الحشوات المختلفة، والنكهات الرائعة يمكنك عزيزتي أن تقومي باختيار الحشو التي ترغب فيها والتي تعطي لأطفالك الكالسيوم والبروتين الكامل يمكنك أيضا أن تقومي بتحضير أثناء خروج من المنزل وتواجدك في خارج المنزل لفترات طويلة فهي تحتوي على العديد من المكونات الهائلة، والتي تفيد صحتك لذلك يمكنك أن تقوم بتحضير العجينة الهشة الرائعة الخاصة بالفطائر التركية التي انتشرت حول العالم دون أن تقوم باستخدام الفرن، وضعي فيها الحشو الرائعة كل ماعليك هو أن تتابعي معي الطريقة بجميع تفاصيلها.

أصبح بإمكانك أن تقومي بتحضير الفطائر الهشة القطنية التي تتميز بخفة وزنها وطعمها الخفيف على الصحة من داخل منزلك بطريقة بسيطة، ومكونات سهلة وسريعة يمكن أن تقومى بتمام هذه الطريقة في أي وقت.

نحضر ربع كوب من الجبنة الشيدر.

نفس الكمية من الجبنة البيضاء.

ربع كوب من الجبنة الموتزاريلا.

2 بيضة.

كوب لبن كامل الدسم.

فلفل ألأحمر المطحون.

ملعقة من الملح.

نصف كيلو من الدقيق.

2 كوب الا ربع من الزيت لزوم للقلي