كيكة صوص الشوكولاتة الرهيبة هشه وخفيفه بأسهل الطرق

يوجد العديد من الحلويات الهائلة التي يمكن أن نقوم بتناولها بشكل مستمر في اعياد الميلاد والمناسبات السعيدة يمكن أن نقوم بتناولها، وذلك بعد الطرق يمكننا أن نقوم باستخدام أو تناول كيكه الشوكولاته الرهيبة، التي تتميز بمذاقها الرائع، يمكن أن نقوم بتجربتها داخل المنزل فهي أساس اعياد الميلاد وهي من اسهل الكيكات التي يمكن أن نقوم بتحضيرها في أسهل وقت كما أن المناسبات السعيدة تعتمد على تناول كيكة الشيكولاتة، وجميع الكبار والصغار يقوموا في نتناولها بشكل مستمر لذا يمكنك عزيزتي أن تقوم بتحضير هذه الوجبة الهائلة من كيكة الشوكولاتة، ذات ممزق رائع، ومختلف دون أن نقوم بشرائها في أسعار غالية الثمن، كل ماعليك هو أن تتبعي هذه الطريقة الرائعة.

عزيزتي القارئة عزيزي القارئ يمكنك أن تقوم بتحضير كيكة بصوص الشيكولاتة، الرهيبة، و سوف تجعلك تقومي بتناولها بشكل مستمر وتحضيرها داخل منزله دون أن تقوم بشرائها من جميع المحلات وأن نقوم بتحضير الطريقة، وهي تكون كالتالي:-

كوب من الدقيق.

نحضر ربع من الكاكاو، يفضل أن يكون الخام.

أربع ملاعق من السكر.

ربع كوب من الزبدة.

2 بيضة.

رشه بسيطه من الملح.

ملعقة من الفانيليا.

يمكنك أن تقوم بتحضير وعاء عميق وضعي فيه الكاكاو.

ثم نبدأ بإضافة السكر.

نقوم بدمج هذه المكونات جيدا باستخدام المضرب الكهربائي.

ثم نبدا فى بأضافة الحليب ويفضل أن يكون دافئ.

نقوم بخلط هذه المكونات جيدا.

ثم نبدأ بإضافة الزبدة مع كمية بسيطة من السكر.

ولكن عزيزتي يفضل أن تقومي بخفق البيض بشكل تدريجي لكي نحصل على عجينة متماسكة.

يمكنك عزيزتي أن تكون تحضير صينية.

وضعي فيها كمية من الزبدة..

ثم ضعي المعجون من كيكة الشوكولاتة.

ونقوم بوضعها في النار ونتركها لمدة 25 دقيقة.

ثم نبدأ بإخراجها من النار ونقوم باضافة الكريم شانتيه او كريمة الخفق او ايس كريم

طريقة تحضير كيكة الشوكولاته:-