خلطة تبييض الجسم قبل الاستحمام احصلي على بشرة ناعمة كبشرة الأطفال بتلك الوصفة السرية

يبحثن السيدات عن خلطة تبييض الجسم قبل الاستحمام للحصول على بشرة بيضاء وناعمة؛ حيث أن الكثير من السيدات يُعانون من إسمرار بعض الأماكن وعدم توحد لون الجسم، اليوم سنقدم لكم أكثر من خلطة طبيعية وسريعة المفعول ويسهُل صنعها في المنزل من مكونات سهلة وبسيطة ونتائج خرافية ومرضية دون الحاجة لاستخدام الكريمات والمستحضرات باهظة الثمن.

خلطة تبييض الجسم قبل الاستحمام

خلطة العسل مع الشاي الأخضر هي أحد أكثر الوصفات الفعالة والسهلة والتي تعطي نتائج مرضية في وقت فوري، فالشاي الأخضر غني بمواد تحفز تبييض البشرة وكذلك العسل غني ببروتينات تحفز انتاج الكولاجين للحصول على بشرة مشدودة.

المكونات:

كمية مناسبة من العسل الأبيض.

كمية مساوية من الشاي الأخضر البارد.

ملعقتان من السكر الأبيض.

طريقة الإعداد:

نُحضر وعاء ونضع فيه العسل الأبيض والشاي ونخلطهم معاً جيداً ثم نُضيف السكر ونُقلبهم جيداً حتى يتحكون خليط متماسك وكثيف.

نقوم بأخذ كمية من الخليط وفردها على الجسم.

نترك الخليط على الجسم لمدة ربع ساعه على الأكثر.

يُزال هذا الخليط بالماء الدافئ فقط.

تُكرر هذه الخلطة من مرتان إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

خلطة عصير الليمون لتبييض الجسم بسرعة

المكونات:

ربع كوب من عصير الليمون.

ربع كوب من الماء الفاتر.

قطعة من القطن.

طريقة الأستخدام: