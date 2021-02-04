ضعي هذه الوصفة لمدة ثلاث أيام فقط.. ولن تصدقي بياض بشرتك الثلجي!

خلطة تبييض العروس في ثلاث أيام ، مع إقتراب موعد زفاف أي فتاة يجعها سعيدة جيداً ولكن قلِقة أيضاً بسبب إسمرار بعض الأماكن في الجسم أو كامل الجسم ولكن اليوم ستتخلصين من هذا القلق بخلطات طبيعية ومُجربة وسريعة المفعول، يمكنكِ اعتمادها كروتين يومي أو أسبوعي للعناية بالبشرة لتظلي عروساً للأبد، اليوم سنقدم لكم وصفة تبييض العروس في ثلاث أيام فقط بمكونات بسيطة وطريقة تحضير سهلة، فتابعونا. خلطة تبييض العروس في ثلاث أيام خلطة تبييض العروس في ثلاث أيام خلطة الزبادي مع الخميرة المكونات: ثلاث ملاعق من الخميرة الفورية.

ملعقتان من الزبادي. طريقة الإعداد: نُحضر وعاء ونمزج فيه الزبادي مع الخميرة جيداً.

نأخذ هذا الخليط ونضعه على الأماكن التي تُعاني من إسمرار أو يمكن مضاعفة الكمية ووضعها على كافة الجسم للحصول على جسم أبيض وناعم.

تُترك هذه الخلطة على الجسم لمدة ربع ساعة ثم يُغسل بالماء الفاتر وتُكرر هذه الخلطة يومياً للحصول على النتائج المرغوبة في وقت قياسي. خلطة النشا مع عصير الليمون خلطة النشا مع عصير الليمون المكونات: ثلاث أرباع من عصير الليمون.

خمس ملاعق من النشا. طريقة الإعداد: نأخذ عصير الليمون ونقوم بتذويب النشا فيه جيداً.

نأخذ الخليط ونُدلك به الجسم ثم نتركه لمدة تصل لنص الساعة.

بعد مرور النصف ساعة ونقوم بغسل الخليط بالماء الدافئ.

تُكرر هذه الخلطة ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على نتائج مُذهلة. النظام الغذائي لتفتيح البشرة النظام الغذائي لتفتيح البشرة لا يخفى على أحد أن الماء عامل رئيسي في العديد من العمليات الحيوية في الجسم، وأولها هي نضارة البشرة وتفتيحها، لذلك يجب الحرص على شرب المزيد من الماء النقي، والالتزام بنظام غذائي صحي يخلص الجسم بشكل طبيعي من المواد السامة، وينظف خلايا الجسم، ويتكون هذا النظام من الخضار والفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن والجبن، فهي تحتوي على فيتامين د والكالسيوم والمغنيسيوم، وإلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقالنا خلطة تبييض العروس في ثلاث أيام نرجو أن نكون قد نلنا إعجابكم. الوسوم

خلطة تبييض العروس في ثلاث أيام ، مع إقتراب موعد زفاف أي فتاة يجعها سعيدة جيداً ولكن قلِقة أيضاً بسبب إسمرار بعض الأماكن في الجسم أو كامل الجسم ولكن اليوم ستتخلصين من هذا القلق بخلطات طبيعية ومُجربة وسريعة المفعول، يمكنكِ اعتمادها كروتين يومي أو أسبوعي للعناية بالبشرة لتظلي عروساً للأبد، اليوم سنقدم لكم وصفة تبييض العروس في ثلاث أيام فقط بمكونات بسيطة وطريقة تحضير سهلة، فتابعونا. خلطة تبييض العروس في ثلاث أيام خلطة تبييض العروس في ثلاث أيام خلطة الزبادي مع الخميرة المكونات: ثلاث ملاعق من الخميرة الفورية.

ملعقتان من الزبادي. طريقة الإعداد: نُحضر وعاء ونمزج فيه الزبادي مع الخميرة جيداً.

نأخذ هذا الخليط ونضعه على الأماكن التي تُعاني من إسمرار أو يمكن مضاعفة الكمية ووضعها على كافة الجسم للحصول على جسم أبيض وناعم.

تُترك هذه الخلطة على الجسم لمدة ربع ساعة ثم يُغسل بالماء الفاتر وتُكرر هذه الخلطة يومياً للحصول على النتائج المرغوبة في وقت قياسي. خلطة النشا مع عصير الليمون خلطة النشا مع عصير الليمون المكونات: ثلاث أرباع من عصير الليمون.

خمس ملاعق من النشا. طريقة الإعداد: نأخذ عصير الليمون ونقوم بتذويب النشا فيه جيداً.

نأخذ الخليط ونُدلك به الجسم ثم نتركه لمدة تصل لنص الساعة.

بعد مرور النصف ساعة ونقوم بغسل الخليط بالماء الدافئ.

تُكرر هذه الخلطة ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على نتائج مُذهلة. النظام الغذائي لتفتيح البشرة النظام الغذائي لتفتيح البشرة لا يخفى على أحد أن الماء عامل رئيسي في العديد من العمليات الحيوية في الجسم، وأولها هي نضارة البشرة وتفتيحها، لذلك يجب الحرص على شرب المزيد من الماء النقي، والالتزام بنظام غذائي صحي يخلص الجسم بشكل طبيعي من المواد السامة، وينظف خلايا الجسم، ويتكون هذا النظام من الخضار والفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن والجبن، فهي تحتوي على فيتامين د والكالسيوم والمغنيسيوم، وإلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقالنا خلطة تبييض العروس في ثلاث أيام نرجو أن نكون قد نلنا إعجابكم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضعي هذه الوصفة لمدة ثلاث أيام فقط.. ولن تصدقي بياض بشرتك الثلجي! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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