طريقة عمل بسكويت الشاي اللذيذ في المنزل ببساطة وسرعة غير متوقعة

يعد بسكويت الشاي من المقرمشات التى لا يمكن أن يستغنى عنها الأطفال والكبار، حيث يعشقه الجميع على الإفطار والأوقات الآخرى، وتتعدد أنواع البسكويت فهناك البسكويت بالعجوة والنشادر والشوفان، ولكن هنا سوف نقدم هذا النوع لقبول الكثير عليه وخاصة الأطفال حيث يمدهم بالطاقة والحيوية، يقدم هذا النوع بجانب الشاي، ايضاً لا يأخذ الكثير من الوقت في تحضيره وهو غير مكلف حيث يتكون من مكونات قليلة ومتوفرة في كل المنازل لذلك يسهل تحضيره في أى وقت ممكن،والأطفال يعشقون هذا النوع من المقرمشات، لذلك سوف نقدم لست البيت هذا النوع البسيط من المقرمشات لعمله لأطفالها، وهنا سوف نتعرف على بسكويت الشاي الشهي في المنزل وبكل سهولة. مقادير عمل بسكويت الشاي مقادير عمل بسكويت الشاي يحتوي بسكويت الشاي على مقادير بسيطة ومتوفرة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- 2 كوب من الدقيق. نصف كوب من عصير البرتقال الطازج. نصف كوب من زيت الذرة. نصف كوب من السكر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. كيس من البيكنج بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل بسكويت الشاي اللذيذ في المنزل وهي كالآتي:- نحضر وعاء من البلاستيك وننخل به الدقيق، ثم نضيف إليه البيكنج بودر ونقلبهم جيداً.

بعد ذلك نقوم بإضافة عصير البرتقال والسكر ونضربهم جيداً ثم نضيف الفانيليا والزيت ونقلبهم جيداً حتى يصبح الخليط متجانس.

نقوم بإضافة الدقيق على مكونات خليط السكر والزيت ونقلب جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ثم نترك العجينة لترتاح لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

بعد ذلك نقوم بفرد العجينة بإستخدام النشابة ونقوم بتقطيعها لمربعات أو دوائر أو قلوب حسب الرغبة ونشكلها بإستخدام الشوكة.

نحضر صينية من الألمنيوم ونقوم بدهنها بالزيت بإستخدام الفرشاة السيليكون ونضع عليها العجين.

ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

بعد ذلك ندخل الصينية الفرن لمدة لا تقل عن 30 دقيقة حتى ينضج تماماً.

بعد مرور الوقت نخرج البسكويت من الفرن ونتركه ليبرد قليلاً ثم يصبح جاهز للتقديم.

وبهذا نكون قدمنا لكى نوع رائع من أنواع البسكويت اللذيذ في المنزل ولعائلتك الجميلة. الوسوم

يعد بسكويت الشاي من المقرمشات التى لا يمكن أن يستغنى عنها الأطفال والكبار، حيث يعشقه الجميع على الإفطار والأوقات الآخرى، وتتعدد أنواع البسكويت فهناك البسكويت بالعجوة والنشادر والشوفان، ولكن هنا سوف نقدم هذا النوع لقبول الكثير عليه وخاصة الأطفال حيث يمدهم بالطاقة والحيوية، يقدم هذا النوع بجانب الشاي، ايضاً لا يأخذ الكثير من الوقت في تحضيره وهو غير مكلف حيث يتكون من مكونات قليلة ومتوفرة في كل المنازل لذلك يسهل تحضيره في أى وقت ممكن،والأطفال يعشقون هذا النوع من المقرمشات، لذلك سوف نقدم لست البيت هذا النوع البسيط من المقرمشات لعمله لأطفالها، وهنا سوف نتعرف على بسكويت الشاي الشهي في المنزل وبكل سهولة. مقادير عمل بسكويت الشاي مقادير عمل بسكويت الشاي يحتوي بسكويت الشاي على مقادير بسيطة ومتوفرة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- 2 كوب من الدقيق. نصف كوب من عصير البرتقال الطازج. نصف كوب من زيت الذرة. نصف كوب من السكر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. كيس من البيكنج بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل بسكويت الشاي اللذيذ في المنزل وهي كالآتي:- نحضر وعاء من البلاستيك وننخل به الدقيق، ثم نضيف إليه البيكنج بودر ونقلبهم جيداً.

بعد ذلك نقوم بإضافة عصير البرتقال والسكر ونضربهم جيداً ثم نضيف الفانيليا والزيت ونقلبهم جيداً حتى يصبح الخليط متجانس.

نقوم بإضافة الدقيق على مكونات خليط السكر والزيت ونقلب جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ثم نترك العجينة لترتاح لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

بعد ذلك نقوم بفرد العجينة بإستخدام النشابة ونقوم بتقطيعها لمربعات أو دوائر أو قلوب حسب الرغبة ونشكلها بإستخدام الشوكة.

نحضر صينية من الألمنيوم ونقوم بدهنها بالزيت بإستخدام الفرشاة السيليكون ونضع عليها العجين.

ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

بعد ذلك ندخل الصينية الفرن لمدة لا تقل عن 30 دقيقة حتى ينضج تماماً.

بعد مرور الوقت نخرج البسكويت من الفرن ونتركه ليبرد قليلاً ثم يصبح جاهز للتقديم.

وبهذا نكون قدمنا لكى نوع رائع من أنواع البسكويت اللذيذ في المنزل ولعائلتك الجميلة.

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