طريقة عمل طاجن البامية باللحمة الضاني لعشاق البامية والضاني والأكلات السمينة

يعتبر طاجن البامية باللحمة الضاني من أشهى وألذ الوجبات التي يتم تحضيرها في المنزل، يفضل كثير من الناس صغاراً وكباراً هذه الأكلة لما لها من طعم لذيذ يجنن، معظم الناس لا يفضلون تناول اللحمة الضاني ولكن عند وضعها مع البامية يقبل على أكلها الجميع، تحتوي هذه الوجبة على قيمة غذائية عالية مفيدة لجسم الإنسان حيث تعمل البامية كملين طبيعي وتمنع الإمساك وتساعد في ضبط مستوي السكر في الدم لأنها تعمل على إبطاء امتصاص السكر في الأمعاء، لذلك سوف نقدم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني لكل عائلة تحب الأكل الصحي مكونات طاجن البامية باللحمة الضاني وطريقة تحضيره.

مكونات طاجن البامية باللحمة الضاني

تعتبر مكونات طاجن البامية باللحمة الضاني من المكونات التي لا تتوفر طوال الوقت وذلك لقيمة هذه المكونات وهي كما يلي:

نصف كيلو من البامية صغيرة الحجم.

كيلو من اللحمة الضاني.

2 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

2 كوب من صلصة الطماطم.

حبة صغيرة من البصل ( مقطعة قطع صغيرة جداً ).

2 ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

فلفل أسود ( حسب الرغبة ).

ملح ( حسب الحاجة ).

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

بهارات لحمة.

طريقة الإعداد والتحضير

في كل وجبة نقدم لحضراتكم طريقة تحضير مبسطة ومفصلة واليوم سوف نقدم طريقة تحضير سهلة يعجب بها كل من يتابعها وهي كما يلي:

نضع إناء عميق على النار ونضع به اللحمة بعد غسلها جيداً ونسلقها نصف سلقة ونرش عليها قليل من الملح. نقوم بوضع إناء آخر على النار به قليل من السمن ويقلب به البصل حتى تذبل ثم نضيف عليها الثوم المفروم. نسكب صلصة الطماطم على البصل ونضع عليهم الفلفل الأسود والملح والكمون والكزبرة المطحونة وبهارات اللحمة ونضع بها البامية واللحمة المسلوقة قليلاً ونتركهم على النار حتى تغلي. نقوم بوضع هذا الخليط في طاجن وندخله الفرن على درجة حرارة 120 درجة مئوية لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى يتسبك الطاجن.

معلومات مفيدة عن البامية

الكثير لا يعرف قيمة تناول البامية وفوائدها المهمة لجسم الإنسان وهذه الفوائد كالتالي: