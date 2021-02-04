ضعي مرة أسبوعياً من هذا الماسك السحري لبشرة أصغر بعشر سنوات وبدون تجاعيد

ماسك سحري لشد التجاعيد ، تجاعيد البشرة هي أكبر مشكلة تواجه السيدات؛ حيث تتعدد أسباب ظهور التجاعيد فمثلاً وضع مستحضرات التجميل لفترة طويلة يجعل البشرة تتجعد بسرعة، أو عدم الحصول على الترطيب الكافي أو عدم شُرب كميات مناسبة من الماء، ويوجد العديد من الأسباب الأخرى، كالتعرض المستمر للملوثات حولنا وغيرها من الأسباب، واليوم سنعرض لكم ماسك سحري للقضاء على التجاعيد بكل سهولة في المنزل وبمكونات طبيعية.

ماسك سحري لشد التجاعيد

قناع الزبادي للقضاء على التجاعيد

المكونات:

ثلاث ملاعق من الزبادي.

ملعقة ونصف من زيت الزيتون.

طريقة الإعداد:

نُحضر وعاء ونضع فيه كلاً من زيت الزيتون والزبادي ونمزجهم معاً جيداً.

نقوم بعدها بتوزيع الخليط على الوجه ونتركه لمدة ثُلث ساعة ثم يُغسل الوجه بالماء الفاتر.

يُكرر هذا الماسك مرتين على الأقل في الأسبوع للحصول على نتائج مذهلة وللتخلص نهائياً من الخطوط الدقيقة.

زيت جوز الهند لشد البشرة

يُعد زيت جوز الهند من أهم الزيوت الطبيعية التي تُساعد كثيراً في علاج مشاكل البشرة؛ حيث أن زيت جوز الهند يُعطي إشراقة ونضارة للوجه وترطيب عميق، ويمكن استخدامه لعلاج الاسترتش مارك ايضاً وعلامات تمدد الجلد.

المكونات:

كمية مناسبة من زيت جوز الهند.

قطعة من الشيكولاته المبشورة، فهي غنية بمضادات الأكسدة.

طريقة الأستخدام:

نأخذ كمية زيت جوز الهند، وملعقتين من الشيكولاتة المبشورة، ونضعها على البشرة ونقوم بتدليكه بشكل دائري على الوجه وببطىء حتى يتغلغل في البشرة ويُعطى أفضل النتائج ويمنحك بشرة شابة بدون أي تجاعيد أو خطوط دقيقة، ويُفضل تركه بعد التدليك ليلاً حتى الصباح ويمكن تكراره يومياً حيث أن ماسك سحري لشد التجاعيد لا يسبب أي أضرار للبشرة بل يُزودها باللمعان والأشراق ويجعل الوجه مُفعم بالحيوية والشباب.