طريقة الشاكرية السورية باللحمة في البيت على الطريقة الاصلية خطوة بخطوة

طريقة الشاكرية السورية باللحمة ، يعد طبق الشاكرية السورية من التراث بسوريا والذي يتميز بمذاق دسم إلى حد ما ولكن يحتوي على عناصر غذائية هامة للجسم، ويتم تجهيزه باللحم البقري ولبن الزبادي، لذا وعبر السطور التالية سنتعرف على طريقة إعداده في المنزل خطوة بخطوة.

طريقة الشاكرية السورية باللحمة

تقدم الشاكرية السورية في أغلب المنازل العربية لأنها طبق متكامل ومذاقه عربي أصيل، ويطلبها أغلب السائحين من روعة المذاق، يقدمها البعض مع الأرز الأبيض والبعض الأخر مع الأرز بالشعرية ليكتمل الطعم العربي، وعلى ذلك نقدم طريقة بسيطة للغاية في تحضير الشاكرية السورية وهي كالآتي:

500 جرام من اللحم المقطع مكعبات.

بصلة واحدة تقطع اربعة أجزاء.

قليل من ورق الغار.

قليل من المستكة.

3 حبات من الحبهان.

قليل من الملح والفلفل الأسود.

كيلو لبن زبادي.

ربع كوب من النشا.

3 أكواب ماء.

بيضة واحدة.

3 فصوص ثوم مفرومين.

نصف ملعقة من النعناع المطحون.

المقادير

نضع الماء في وعاء مناسب ثم نضعه على النار وعقب غليانه نضع فيه اللحم ونتركها تنضج.

بعد إزالة الزبد نضيف البصل والمستكة وورق الغار والحبهان، ثم نضيف الملح والفلفل ويغطى الوعاء حتى تمام النضج.

نضع لبن الزبادي في اناء عميق ثم نقوم بإذابة النشا في حوالي نص كوب ماء ونضعهم مع لبن الزبادي في الإناء.

بعد ذلك نضيف البيضة مع التقليب جيدا حتى يتجانس الخليط تماما.

لابد من تصفية الخليط ثم وضعه على النار مع التقليب وفي درجة حرارة هادئة حتى يصبح متماسك.

ثم نضيف بعض المرق ولكن دون اهدار الكثير، ثم نضيق اللحم للخليط.

نضع الشاكرية في طبق التقديم ونقوم بتحمير الثوم في الزبدة مع النعناع ثم نقوم بصبهم فوق الطبق للتقديم مع طبق من الأرز الأبيض.

طريقة التحضير