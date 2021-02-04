طريقة عمل مكرونة نجرسكو بالفراخ الشيف الشربيني بالفيديو والخطوات والصور

طريقة عمل مكرونة نجرسكو بالفراخ , المكرونة النجرسكو من الّأكلات التي يَعشقها جميع أفراد الأسرة، لأن طعمها شهي ومُميز، يُمكن تَحضيرها بالدجاج أو باللحم، والأهم أنه يُمكن تحضيرها في دقائق قليلة، وتُعتبر من أهم الوجبات الرئيسية في كل المناسبات، لأنه شكلها ورائحتها وطعمها شهي، وفي خلال هذا المقال سَنتعرف على طريقة عمل مكرونة النجرسكو بالدجاج الأصلية التي يَتم تَقديمها في المحلات، حضريها الآن بأقل المكونات في دقائق بسيطة.

طريقة عمل مكرونة نجرسكو بالفراخ

سَنحتاج في تَحضيرها إلى قسمين القسم الأول يَتم تحضير صوص البشاميل، والقسم الآخر الحشو:-

أولًا: لَتحضير صوص البشاميل

وسَنحتاج إلى:-

ثلاث أكواب من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان ونصف من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

مُكعب من مرقة الدجاج.

ملعقة كبيرة من الجبن الكريمي.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثانيًا: سَنحتاج في تَحضير الحشو إلى

300 جرام من صدور الدجاج المسلوقة والمقطعة شرائح.

500 جرام من المكرونة مسلوقة ومُصفاة من الماء.

ثمرتان من البصل المفروم.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ثمرة من الفلفل الرومي المقطع.

مشروم مقطع.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

نصف كوب من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

300 جرام من الجبن الموزاريلا.

ضعي وعاء عميق على النار وأضيفي فيه السمن حتى تَذوب تمامًا ثم أضيفي الدقيق والحليب مع التحريك المستمر.

أضيفي مرق الدجاج والجبن وكوب من شوربة الدجاج إلى خليط الدقيق وامزجي جيدًا حتى تمام التجانس.

أضيفي البهارات واتركي الوعاء حتى يُصبح القوام مُتجانس وسميك بدون تكتلات.

في مقلاة أخرى أضيفي الزيت والدجاج والبصل والفلفل والمشروم والبهارات حتى تمام النضج.

في الصينية بالأسفل أضيفي القليل من صوص البشاميل ثم أضيفي نصف كمية المكرونة واسكبيها في أسفل الصينية.

اسكبي حشو الدجاج فوق المكرونة واحرصي على توزيعه بالتساوي.

أضيفي الجزء الاخير من المكرونة على الحشو ثم صوص البشاميل المتبقي.

وعلى الوجه أضيفي جبن الموزاريلا وادخلي الصينية في الفرن وهو ساخن حتى تُصبح ناضجة وتَذوب الجبن تمامًا ويُصبح لونها ذهبي.

طريقة التَحضير