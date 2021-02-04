مش هتصدقي ملعقة الفازلين هتعمل ايه لبشرتك وشعرك هتغيرك وستصبحين ملكة جمال

الشعر والوجه والجسم من أكثر الأشياء التي تشغل اهتمام المرأة في حياتها، فتريد أن تتميز بجمال شعرها ونضارة بشرتها ونعومة جسمها وكل هذا يتحقق من خلال استخدام المرأة للفازلين، حيث يعتبر من أفضل أنواع الكريمات المفيدة والتي لا تستطيع المرأة الاستغناء عنه، وفي البداية سوف نتحدث عن فائدة الفازلين بالنسبة للوجه فهو يعمل علي ترطيب بشرة الوجه وخاصة عند جفافها ويمنع ظهور الخطوط الرفيعة الموجودة بالوجه والتي تدل علي علامات الشيخوخة، ويستخدم أيضا لإزالة المكياج ويجب استخدام الفازلين بشكل يومي ليمنحك بشرة أكثر شبابا. خلطة الفازلين للوجه خلطة الفازلين للوجه المكونات : الفازلين.

فوطه قطنية. طريقة التحضير: قبل استخدام الفازلين علي بشرة الوجه، يجب غسل الوجه جيدا بالماء الدافئ لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

يتم تجفيف الوجه جيدا باستخدام فوطه قطنية، وينصح بعدم فرك الفوطه علي الوجه حتي لا يحدث جفاف للبشرة.

ثم نقوم بوضع كمية من الفازلين على الوجه وذلك عن طريق التدليك بأطراف الأصابع وبحركة دائرية علي الوجه لكي تمتص البشرة الفازلين. خلطة الفازلين للشعر خلطة الفازلين للشعر للفازلين أهمية كبيرة علي الشعر فإنه يعمل علي زيادة نمو الشعر لأنه له القدرة علي تحسين البصيلات، ويمنع الفازلين تكسر الشعر ويقلل تقصفه وهذا يحدث عندما نضع كمية من الفازلين علي أطراف الشعر، ويساعد علي إعطاء الشعر لمعان ويمنحه كثافة، ويعمل أيضا علي تطويل الشعر، ويمنع تشابك الشعر ويمنحه نشاط وحيوية ويعمل علي تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس. المكونات : الفازلين.

الثوم. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع فيه ثلاث حبات من الثوم المهروس، ثم نضيف ملعقتين من الفازلين ويتم خلطهم جيدا.

يجب غسل الشعر جيدا قبل استخدام هذه الوصفة ويتم تجفيفه، وبعد ذلك نقوم بوضع هذا الخليط علي الشعر.

نقوم بتغطيه الشعر جيدا و نترك هذا الخليط علي الشعر لمدة لا تزيد عن ساعة تقريبا.

ثم يتم غسل الشعر بالماء الدافئ وبعد ذلك غسله بالشامبو والبلسم لأكثر من مرة للتخلص من رائحة الثوم. الوسوم

الشعر والوجه والجسم من أكثر الأشياء التي تشغل اهتمام المرأة في حياتها، فتريد أن تتميز بجمال شعرها ونضارة بشرتها ونعومة جسمها وكل هذا يتحقق من خلال استخدام المرأة للفازلين، حيث يعتبر من أفضل أنواع الكريمات المفيدة والتي لا تستطيع المرأة الاستغناء عنه، وفي البداية سوف نتحدث عن فائدة الفازلين بالنسبة للوجه فهو يعمل علي ترطيب بشرة الوجه وخاصة عند جفافها ويمنع ظهور الخطوط الرفيعة الموجودة بالوجه والتي تدل علي علامات الشيخوخة، ويستخدم أيضا لإزالة المكياج ويجب استخدام الفازلين بشكل يومي ليمنحك بشرة أكثر شبابا. خلطة الفازلين للوجه خلطة الفازلين للوجه المكونات : الفازلين.

فوطه قطنية. طريقة التحضير: قبل استخدام الفازلين علي بشرة الوجه، يجب غسل الوجه جيدا بالماء الدافئ لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

يتم تجفيف الوجه جيدا باستخدام فوطه قطنية، وينصح بعدم فرك الفوطه علي الوجه حتي لا يحدث جفاف للبشرة.

ثم نقوم بوضع كمية من الفازلين على الوجه وذلك عن طريق التدليك بأطراف الأصابع وبحركة دائرية علي الوجه لكي تمتص البشرة الفازلين. خلطة الفازلين للشعر خلطة الفازلين للشعر للفازلين أهمية كبيرة علي الشعر فإنه يعمل علي زيادة نمو الشعر لأنه له القدرة علي تحسين البصيلات، ويمنع الفازلين تكسر الشعر ويقلل تقصفه وهذا يحدث عندما نضع كمية من الفازلين علي أطراف الشعر، ويساعد علي إعطاء الشعر لمعان ويمنحه كثافة، ويعمل أيضا علي تطويل الشعر، ويمنع تشابك الشعر ويمنحه نشاط وحيوية ويعمل علي تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس. المكونات : الفازلين.

الثوم. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع فيه ثلاث حبات من الثوم المهروس، ثم نضيف ملعقتين من الفازلين ويتم خلطهم جيدا.

يجب غسل الشعر جيدا قبل استخدام هذه الوصفة ويتم تجفيفه، وبعد ذلك نقوم بوضع هذا الخليط علي الشعر.

نقوم بتغطيه الشعر جيدا و نترك هذا الخليط علي الشعر لمدة لا تزيد عن ساعة تقريبا.

ثم يتم غسل الشعر بالماء الدافئ وبعد ذلك غسله بالشامبو والبلسم لأكثر من مرة للتخلص من رائحة الثوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش هتصدقي ملعقة الفازلين هتعمل ايه لبشرتك وشعرك هتغيرك وستصبحين ملكة جمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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