غيري لون شعرك بملعقة حنة طريقة صبغ الشعر للون اللى تحبيه بدون كيماويات

صبغ الشعر بالحنة تستخدم الحناء في تلوين الشعر حيث يستخدمونها بعض الناس في تلوين الأيدي أيضا، ولكن كان من المعروف قديما أن القدماء المصريين من أكثر ما استخدموا الحناء بشكل كبير، فغير أنها تلون الشعر فإنها مفيدة للشعر وجميع النساء قديما كانو يستخدمون الحنة في تغيير لون الشعر ليصبح لونه أحمر غامق، حيث توجد للحناء أنواع كثير منها الحناء الهندية والبلدية والشامية واليمنية.

فتوجد للحناء فوائد كثيرة منها، تعمل علي تخفيف درجة حرارة فروة الرأس، وتعالج أيضا الالتهابات الموجودة بفروة الرأس، وتساعد علي تنظيف فروة الرأس من جميع البكتريا الموجودة، وتحمي الشعر من أشعة الشمس وهذا بسبب احتوائها علي بروتين يساعد علي تغليف خصلة الشعر، وتساعد أيضا علي عدم إفراز العرق بكمية كبيرة بالفروة، حيث تعمل علي تقوية الشعر وعدم تساقطه بشكل ملحوظ فإنها تغذي الشعر بطريقة جيدة فتعطيه قوة وحيوية.

صبغ الشعر بالحنة

المكونات :

ماء دافئ.

حناء.

نقوم بتحضير طبق ويفضل أن يكون عميق ونضع فيه كمية من الماء الدافئ مع الحرص من عدم غليانها، ثم نضيف إليه الحناء المطحونة ويتم بعد ذلك خلط المكونات جيدا للحصول علي قوام متماسك، فيجب أن تكون قوامها صلب من الصعب تحريكها أو استخدامها لأن إذا كان قوامها سائل فهذا يجعلها تسيل من الشعر عندما نستخدمها.

ويجب عند صبغ الشعر بالحناء لا بد من ارتداء قفازات حتي لا تتأثر يديكي بلون الحناء لأنها تتميز بلون أحمر يصعب إزالته من اليد.

يجب دهن الشعر بالفازلين وذلك عن طريق الدهن علي أطراف الوجه بالقرب من الفروة، وذلك لكي يمنع وصول لون الحناء إلي الجلد لأن الفازلين يعتبر مادة تفصل بين الجلد والحناء.

ثم نضع خليط الحناء علي الشعر ونقوم بتغطية الشعر جيدا، ونتركه لمدة لا تقل عن ست ساعات وأن عدد الساعات متوقف علي درجة اللون الرغبة فيها.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء البارد حتي يتم التخلص من الحناء، ثم يتم غسل الشعر بالشامبو سواء كانت مرة أو اتنين.

طريقة تحضير صبغ الشعر بالحنة