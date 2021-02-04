في ثواني خلطة تفتيح وتبييض الجسم كله وازالة الخلايا الميتة والسواد مجربة ومضمونة من أول مرة

كل فتاة تحلم بجسم ناصع البياض موحد اللون، ومن أكثر الخلطات التي تُفيد في ذلك هي خلطة النشا لتبييض الجسم، وخاصة إذا تم دمجها مع الليمون واللبن البودرة وقتها ستحصلين على النتيجة المرضية لكي، فلا أحد يُنكر فائدة النشا في تبييض بشرة الجسم، وذلك لاحتواء النشا على فيتامين أ والذي يعمل على تفتيح البشرة، كما يُمكن أن نضيف إليها بعص المكونات حتى نحصل على ترطيب وتبييض في ذات الوقت. خلطة النشا لتبييض الجسم خلطة النشا لتبييض الجسم المكونات 3 ملاعق نشا كبيرة.

ملعقة كبيرة من الليمون.

3 ملاعق لبن بودرة.

3 ملاعق لبن حليب. الطريقة قومي بوضع النشا والحليب البودرة في وعاء جاف.

ثم قومي بإضافة الليمون.

أضيفي اللبن الحليب حتى تحصلي على قوام كريمي

ضعي هذا الخليط على جسمك واتركيه حتي يجف.

ثم قومي بفرك جسمك بليفة خشنة ثم رطبي جسمك بعد الاستحمام وتمتعي بجسم ناعم وناصع البياض. خلطة النشا للجسم خلطة النشا للجسم المكونات 3 ملاعق نشا كبيرة.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ليمونة كبيرة مقطعة شرائح.

كوب ماء. الطريقة نضع الليمون والماء على النار لمدة عشر دقائق.

نضيف النشا والبيكنج بودر إلى الخليط ونقوم بتقليبه جدا حتى يمتزجوا.

ضعيهم في الخلاط حتى تحصلي على قوام كريمي.

ضعي الخليط على جسمك واتركيه فترة حتى يجف ثم افركي جسدك بليفة خشنة، ورطبي جسمك بالكريم أو الزيت الخاص بكي. خلطة النشا المرطبة والمبيضة للجسم خلطة النشا المرطبة والمبيضة للجسم المكونات: 4 ملاعق كبيرة من النشا.

4 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

4 ملعقة كبيرة من الليمون. الطريقة: قومي بإضافة النشا والحليب البودر وقومي بتقليبهم جدا.

أضيفي الليمون وزيت الزيتون على المكونات الجافة حتى تحصلين على عجينة متماسكة.

ضعي هذا الخليط على بشرة الجسم وخاصةً المناطق الداكنة واتركيها حتى تجف.

افركي جسمك بليفة خشنة ثم رطبي جسمك بالكريم أو الزيت الخاص بكي. الوسوم

كل فتاة تحلم بجسم ناصع البياض موحد اللون، ومن أكثر الخلطات التي تُفيد في ذلك هي خلطة النشا لتبييض الجسم، وخاصة إذا تم دمجها مع الليمون واللبن البودرة وقتها ستحصلين على النتيجة المرضية لكي، فلا أحد يُنكر فائدة النشا في تبييض بشرة الجسم، وذلك لاحتواء النشا على فيتامين أ والذي يعمل على تفتيح البشرة، كما يُمكن أن نضيف إليها بعص المكونات حتى نحصل على ترطيب وتبييض في ذات الوقت. خلطة النشا لتبييض الجسم خلطة النشا لتبييض الجسم المكونات 3 ملاعق نشا كبيرة.

ملعقة كبيرة من الليمون.

3 ملاعق لبن بودرة.

3 ملاعق لبن حليب. الطريقة قومي بوضع النشا والحليب البودرة في وعاء جاف.

ثم قومي بإضافة الليمون.

أضيفي اللبن الحليب حتى تحصلي على قوام كريمي

ضعي هذا الخليط على جسمك واتركيه حتي يجف.

ثم قومي بفرك جسمك بليفة خشنة ثم رطبي جسمك بعد الاستحمام وتمتعي بجسم ناعم وناصع البياض. خلطة النشا للجسم خلطة النشا للجسم المكونات 3 ملاعق نشا كبيرة.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ليمونة كبيرة مقطعة شرائح.

كوب ماء. الطريقة نضع الليمون والماء على النار لمدة عشر دقائق.

نضيف النشا والبيكنج بودر إلى الخليط ونقوم بتقليبه جدا حتى يمتزجوا.

ضعيهم في الخلاط حتى تحصلي على قوام كريمي.

ضعي الخليط على جسمك واتركيه فترة حتى يجف ثم افركي جسدك بليفة خشنة، ورطبي جسمك بالكريم أو الزيت الخاص بكي. خلطة النشا المرطبة والمبيضة للجسم خلطة النشا المرطبة والمبيضة للجسم المكونات: 4 ملاعق كبيرة من النشا.

4 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

4 ملعقة كبيرة من الليمون. الطريقة: قومي بإضافة النشا والحليب البودر وقومي بتقليبهم جدا.

أضيفي الليمون وزيت الزيتون على المكونات الجافة حتى تحصلين على عجينة متماسكة.

ضعي هذا الخليط على بشرة الجسم وخاصةً المناطق الداكنة واتركيها حتى تجف.

افركي جسمك بليفة خشنة ثم رطبي جسمك بالكريم أو الزيت الخاص بكي.

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