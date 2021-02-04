الليمون والماء لفقدان 15 كيلو من الوزن في شهر واحد..

الليمون والماء لفقدان 15كيلو، من أهم وأخف المشروبات التي يستخدمها البعض لفقدان الوزن بشكل صحي وآمن لخسارة الوزن الزائد في فترة ويزة دون اللجوء إلى حمية غذائية قاسية، ويعتبر مشروب الليمون والماء مع إضافة الزنجبيل من مشروبات الديتوكس الشهيرة التي تعمل على فقدان الوزن، فهذا الخليط الطبيعي يعمل معا على رفع مستوى الحرق بالجسم وتناوله بشكل منتظم يعمل على التخلص من الدهون الزائدة والمتراكمة بالجسم، والتي تسبب السمنة المفرطة.

الليمون والماء لفقدان 15كيلو

إن الوصفات الطبيعية التي يستخدمها الكثير من الناس وخاصة تلك التي وصفت للتخلص من الوزن الزائد، تعتبر هي الوسيلة الأكثر إما لفقدان الوزن والتخسيس، في ظل المواد الغير طبيعية المنتشرة، كالحبوب والحقن وغيرها مما تدخل في تركيبتها مواد كيميائية وصف بعضها بالخطيرة، والتي تلعب على مراكز خطيرة بمخ الإنسان، وان نجحت في تخسيسه تعمل على إصابته بأمراض خطيرة.

مشروب الليمون والماء

يجهز المشروب بشمن الماء كل يومي لراغبي التخسسيس، فقط ما عليك إلا تدفئة كوب من الماء النقي، وإضافة قطرات الليمون إليه ووضع بضع شرائح الليمون بداخله، وتناوله على معدة فارغة يوميا، وهذه الطريقة الأسهل في إعداده بدون أي إضافات، اما إن كنت ترغب في زيادة فائدة هذا المشروب فقط يمكنك إضافة القليل من عسل النحل إذا كان الخليط سيتم تناوله في الصباح ويتم إضافة عسل النحل للعمل على إعطاء طاقة للجسم وأيضا تساعد في التخلص من السموم المتراكمة بالدم والجسم.

الليمون والماء مع الزنجبيل

نغلي قليل من الجنزبيل البودر أو نضيف قطع الزنجبيل الطازج وكلاهما متواجدان في كافة محالات البقالة والسوبر ماركت، بعد غلي الزنجبيل نقوم برفع الإناء من على النار، وبعدها نضيف شرائح الليمون إلى الخليط ونغطي الإناء ونتركه حتى يبرد تماما، يتم تناول المشروب قبل الوجبات الأساسية بربع ساعة.

يفضل تناول المشروبات مع إتباع نظام غذائي، أو أثناء اتباع الأنظمة المنتشرة مثل نظام الصيام المتقطع، أو الكيتو وغيرهم من الأنظمة ومع تناول المشروب يكون أفضل رجيم تتبعه مع الليمون والماء، والذي سيعمل على فقدان ما لايقل عن 15 كيلو في الشهر.