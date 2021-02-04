في دقائق اصنعي بنفسك روج طبيعي احمر شفاه في المنزل زي الجاهز بالظبط

تقوم الكثير من السيدات بشراء أقلام الروج الباهظة الثمن، والتي تحتوي على المواد الكيماوية والصناعية والمواد الحافظة، بالإضافة إلى أنه من الممكن ألا يجدن اللون الذي يرغبن فيه، وإليكي سيدتي الكثير من الوصفات لعمل روج طبيعي بدون مواد كيماوية وبأسعار مناسبة. عمل روج طبيعي عمل روج طبيعي المكونات 2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

2 ملعقة كبيرة من شمع العسل.

ملعقة كبيرة من اللون الأحمر. الطريقة قومي بإذابة شمع العسل مع زبدة الشيا في حمام مائي أو في الميكرويف.

قومي بمزج الخليط جيدا واتركيه حتى يبرد.

أضيفي إلى المزيج بودرة اللون الأحمر.

ضعيه في الثلاجة حتى يجمد.

تمتعي بروج بمكونات طبيعية من صنع يديكي. طريقة اخري لصنع روج طبيعي طريقة اخري لصنع روج طبيعي المكونات ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

قلم شمع باللون الذي ترغبين فيه. الطريقة قومي بتسخين زيت الزيتون وزيت جوز الهند في حمام مائي.

قطعي قلم التلوين إلى قطع صغيرة ثم قومي بإضافتها إلى الزيت الساخن.

حركي المحتويات جيدا باستخدام ملعقة خشبية.

ضعي الخليط في عبوة نظيفة ثم ضعيه في الثلاجة. الطريقة الثالثة لصنع روج الطريقة الثالثة لصنع روج المكونات 2 ملعقة من الجلسرين.

2 ملعقة من الكحول.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

لون طعام. طريقة التحضير قومي بإذابة لون الطعام الذي ترغبين فيه في الكحول.

اضيفي إليه الجلسرين وامزجيهم جيدا حتي يتجانس الخليط.

ضعي عليه ماء الورد وقلبي جيدا حتى تتجانس المكونات.

بذلك يكون لديكي روج سائل بدون اي مواد كيماوية. الطريقة الرابعة لعمل روج طبيعي الطريقة الرابعة لعمل روج طبيعي المكونات 2 ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من الشيكولاتة السوداء أو بالحليب لكن خالية من البسكويت. طريقة التحضير قومي بوضع الشوكولاته في حمام ماء مغلي أو في الميكرويف.

قومي بوضع الفازلين وزيت جوز الهند على خليط الشكولاتة المذاب.

قلبي جيدا حتى يتجانس الخليط.

قومي بوضع الخليط في الثلاجة ليتماسك. الوسوم

تقوم الكثير من السيدات بشراء أقلام الروج الباهظة الثمن، والتي تحتوي على المواد الكيماوية والصناعية والمواد الحافظة، بالإضافة إلى أنه من الممكن ألا يجدن اللون الذي يرغبن فيه، وإليكي سيدتي الكثير من الوصفات لعمل روج طبيعي بدون مواد كيماوية وبأسعار مناسبة. عمل روج طبيعي عمل روج طبيعي المكونات 2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

2 ملعقة كبيرة من شمع العسل.

ملعقة كبيرة من اللون الأحمر. الطريقة قومي بإذابة شمع العسل مع زبدة الشيا في حمام مائي أو في الميكرويف.

قومي بمزج الخليط جيدا واتركيه حتى يبرد.

أضيفي إلى المزيج بودرة اللون الأحمر.

ضعيه في الثلاجة حتى يجمد.

تمتعي بروج بمكونات طبيعية من صنع يديكي. طريقة اخري لصنع روج طبيعي طريقة اخري لصنع روج طبيعي المكونات ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

قلم شمع باللون الذي ترغبين فيه. الطريقة قومي بتسخين زيت الزيتون وزيت جوز الهند في حمام مائي.

قطعي قلم التلوين إلى قطع صغيرة ثم قومي بإضافتها إلى الزيت الساخن.

حركي المحتويات جيدا باستخدام ملعقة خشبية.

ضعي الخليط في عبوة نظيفة ثم ضعيه في الثلاجة. الطريقة الثالثة لصنع روج الطريقة الثالثة لصنع روج المكونات 2 ملعقة من الجلسرين.

2 ملعقة من الكحول.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

لون طعام. طريقة التحضير قومي بإذابة لون الطعام الذي ترغبين فيه في الكحول.

اضيفي إليه الجلسرين وامزجيهم جيدا حتي يتجانس الخليط.

ضعي عليه ماء الورد وقلبي جيدا حتى تتجانس المكونات.

بذلك يكون لديكي روج سائل بدون اي مواد كيماوية. الطريقة الرابعة لعمل روج طبيعي الطريقة الرابعة لعمل روج طبيعي المكونات 2 ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من الشيكولاتة السوداء أو بالحليب لكن خالية من البسكويت. طريقة التحضير قومي بوضع الشوكولاته في حمام ماء مغلي أو في الميكرويف.

قومي بوضع الفازلين وزيت جوز الهند على خليط الشكولاتة المذاب.

قلبي جيدا حتى يتجانس الخليط.

قومي بوضع الخليط في الثلاجة ليتماسك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في دقائق اصنعي بنفسك روج طبيعي احمر شفاه في المنزل زي الجاهز بالظبط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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