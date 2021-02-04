طريقة عمل حمص الشام في البيت بالخطوات باحترافية وطعم احلى من المحلات

حمص الشام هو أحد المشروبات المعروفة بصورة كبيرة، بالعلاوة إلى احتوائه على العديد من الفوائد، وذلك يرجع إلى أنه قادر على أن مد جسمك بالطاقة، كذلك فهو ايضًا من المشروبات التي يمكنها أن توفر الدفء الشديد للإنسان.

طريقة عمل حمص الشام

يعد ضمن المشروبات المشهورة في فصل الشتاء والذي يمتاز بطعمه اللذيذ والمحبب لدى الجميع، والآن سنسرد معًا المكونات المطلوبة، وخطوات إعداده بكل سهولة.

كذلك يتميز مشروب حمص الشام بعدة فوائد صحية وهامة للجسم منها تقليل الكوليسترول الضار وتوفير الألياف الهامة للجسم التي تمنع تراكم الدهون، وأيضا يتميز حمص الشام بأنه سهل التحضير ولا يحتاج لمكونات كثيرة ومكلفة، وهو من ألذ المشروبات الشتوية ولهذا نقدم لكم طريقة عمل حمص الشام بالمنزل بالمكونات والخطوات الكاملة:-

كوب من الحمص المسلوق. خمس فصوص من الثوم المهروس ناعم. ثلاث ملاعق كبيرة من معجون الطماطم. ملعقتان صغيرتان من الكمون الناعم. لتر من الماء. ملعقة كبيرة من الخل. خمس ملاعق من الزيت. ثلاث ملاعق من البنجر المبشور. ملح طعام حسب المذاق والرغبة. شطة حارة حسب الرغبة، ويمكن الاستغناء عنها. عصير ليمون طازج.

في البداية يتم إعداد إناء عميق ويتم إضافة له مقدار الماء ومن ثم يتم رفعه على النار.

نترك الماء على النار حتى يصل إلى درجة الغليان، ومن بعدها نقوم بإضافة له الثوم المهروس والملح ومعجون الطماطم والكمون.

يتم تقليب المكونات مع بعضها ثم نقوم بإضافة لها البنجر المبشور وعصير الليمون والخل والشطة، ثم نقوم مرة أخرى بتقليب المكونات مع بعضها.

هما يجب أن نقوم بتهدئة النار ونترك هذه المكونات تغلي مع بعضها لمدة خمس دقائق لتضيف المذاق المميز للماء.

من بعد مرة الخمس دقائق يجب أن نقوم برفع الإناء عن النار ثم نبدأ في إعداد أكواب التقديم المناسبة.

يتم وضع أربع ملاعق من الحمص المسلوق بكوب التحضير، ومن فوقه نقوم بإضافة له خليط الماء الذي قد تم إعداده من قبل.

هنا يجب أن يتم إضافة عصير الليمون والشطة حسب الرغبة، ثم يقدم وهو ساخن.

حمص الشام مدر للبول.

يمكنه أن يعالج آلام المفاصل.

يقوم بتفتيت حصوات الكلى.

يحافظ على صحة القلب ويحميه من التعرض للجلطات.

يقوم بخفض نسبة الكولسترول الضار بالدم، كما يقوم برفع نسبة الكوليسترول النافع بالدم.

يحمي الجسم من أن يصاب بالسرطان.

يمكنه أن يساعد في بناء العضلات.

فوائد حمص الشام