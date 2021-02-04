طريقة تحضير كيكة السينابون اللذيذة بمنتهي السهولة وبخطوات بسيطة، كيكة السينابون كيكة لذيذة جدا وتتمكني من تقديمها في جميع المناسبات العائلية فهي حلوي سهلة التحضير وأيضا تعتبر حشوة السينابون سهله فهي لا تأخذ وقتا طويلا لتحضيرها وتعتبر كيكة السينابون من أكثر أنواع الحلوي لذة كما إنها تكون من أول الحلوي المقترحة في حالة كنتي على عجلة من امرك لتحضير حلوي وتقدميها لضيوفك فننصحك بهذه الكيكة الجميلة التي تعتبر سيدة حلويات القرفة التي لها العديد من الفوائد والطعم الشهي أيضا، لذا سنقوم اليوم بتقديم مقادير وطريقة تحضير كيكة السينابون. طريقة تحضير كيكة السينابون طريقة تحضير كيكة السينابون أولا سنقوم بذكر المقادير : مقادير عجينة الكيك: أربع بيضات.

أربع ملاعق صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقتان كبيرتان من اللبن البودر

ملعقتان كبيرتان من الفانيليا.

ملعقتان كبيرتان من اللبن الحليب.

كوبان ونصف الكوب من الدقيق.

كوب من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض وأيضا تعلم طريقة كيكة زبدة الفول السودانى مقادير الحشوة: ملعقتان كبيرتان من القرفة

ملعقتان كبيرتان من السكر.

مئة جرام من الجوز. مقادير التغليف: كيس من الكريمة.

ثلاث مكعبات من الجبن.

نصف علبة من الحليب المكثف.

كمية مناسبة من الشوكولاتة حسب الرغبة للتزيين. ثانيا طريقة التحضير ثانيا طريقة التحضير لوصف تحضير كيكة السينابون سنقوم أولا بتحضير الحشوة: أولا قومي بوضع داخل وعاء عميق الجوز، والقرفة

ثم ضيفي إليهم ملعقتين من السكر.

وقومي بتقليب جميع المكوّنات جيدًا وضعيهك جانبًا. ثانيا تحضير التغليف: قومي بخلط الجبن مع نصف علبة الحليب المكثف، والكريمة

استمري بالخلط حتى تمتزج المكوّنات معا جيدًا. ثالثا تحضير الكيك: قومي بوضع داخل وعاء الخلاط السكر وضيفي إليه الفانيلا، والبيض

اخلطيهم جيدًا حتى يمتزج الخليط.

ثم ضيفي معهم الخل والحليب والماء، واللبن مع الاستمرار بالخلط.

وفي وعاء أخر قومي بوضع الدقيق ومعه البيكنج باودر واخلطي جيدًا.

ثم ضيفي خليط الطحين للخليط السابق تدريجيا ثمّ الخفق بالخلاط.

قومي بوضع نص كمية الخليط في قالب الكيك.

ثم ضيفي الحشو فوق الخليط

واسكبي باقي الخليط فوق الحشو.

ثم إدخلي القالب في الفرن المسخن مسبقا حتي تمام النضج.

اتركي قالب الكيك يبرد تماماً وبعدها قومي بدهنه بخليط الجبنة والحليب.

ثم التزيين بالشيكولاتة حسب الرغبة وما تفضليه واعرف طريقة عمل البيتزا الإيطالي والشرقي بكل تكاتها الوسوم

طريقة تحضير كيكة السينابون اللذيذة بمنتهي السهولة وبخطوات بسيطة، كيكة السينابون كيكة لذيذة جدا وتتمكني من تقديمها في جميع المناسبات العائلية فهي حلوي سهلة التحضير وأيضا تعتبر حشوة السينابون سهله فهي لا تأخذ وقتا طويلا لتحضيرها وتعتبر كيكة السينابون من أكثر أنواع الحلوي لذة كما إنها تكون من أول الحلوي المقترحة في حالة كنتي على عجلة من امرك لتحضير حلوي وتقدميها لضيوفك فننصحك بهذه الكيكة الجميلة التي تعتبر سيدة حلويات القرفة التي لها العديد من الفوائد والطعم الشهي أيضا، لذا سنقوم اليوم بتقديم مقادير وطريقة تحضير كيكة السينابون. طريقة تحضير كيكة السينابون طريقة تحضير كيكة السينابون أولا سنقوم بذكر المقادير : مقادير عجينة الكيك: أربع بيضات.

أربع ملاعق صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقتان كبيرتان من اللبن البودر

ملعقتان كبيرتان من الفانيليا.

ملعقتان كبيرتان من اللبن الحليب.

كوبان ونصف الكوب من الدقيق.

كوب من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض وأيضا تعلم طريقة كيكة زبدة الفول السودانى مقادير الحشوة: ملعقتان كبيرتان من القرفة

ملعقتان كبيرتان من السكر.

مئة جرام من الجوز. مقادير التغليف: كيس من الكريمة.

ثلاث مكعبات من الجبن.

نصف علبة من الحليب المكثف.

كمية مناسبة من الشوكولاتة حسب الرغبة للتزيين. ثانيا طريقة التحضير ثانيا طريقة التحضير لوصف تحضير كيكة السينابون سنقوم أولا بتحضير الحشوة: أولا قومي بوضع داخل وعاء عميق الجوز، والقرفة

ثم ضيفي إليهم ملعقتين من السكر.

وقومي بتقليب جميع المكوّنات جيدًا وضعيهك جانبًا. ثانيا تحضير التغليف: قومي بخلط الجبن مع نصف علبة الحليب المكثف، والكريمة

استمري بالخلط حتى تمتزج المكوّنات معا جيدًا. ثالثا تحضير الكيك: قومي بوضع داخل وعاء الخلاط السكر وضيفي إليه الفانيلا، والبيض

اخلطيهم جيدًا حتى يمتزج الخليط.

ثم ضيفي معهم الخل والحليب والماء، واللبن مع الاستمرار بالخلط.

وفي وعاء أخر قومي بوضع الدقيق ومعه البيكنج باودر واخلطي جيدًا.

ثم ضيفي خليط الطحين للخليط السابق تدريجيا ثمّ الخفق بالخلاط.

قومي بوضع نص كمية الخليط في قالب الكيك.

ثم ضيفي الحشو فوق الخليط

واسكبي باقي الخليط فوق الحشو.

ثم إدخلي القالب في الفرن المسخن مسبقا حتي تمام النضج.

اتركي قالب الكيك يبرد تماماً وبعدها قومي بدهنه بخليط الجبنة والحليب.

ثم التزيين بالشيكولاتة حسب الرغبة وما تفضليه واعرف طريقة عمل البيتزا الإيطالي والشرقي بكل تكاتها

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