طريقة عمل جاتوه المحلات ” الجاتوه الملوكي “

طريقة عمل جاتوه المحلات ، مرحبا بكم من جديد أعزائي متابعي ومحبي موقع ثقفني الكرام، كثير من السيدات والبنات المبتدئات تبحث يوميا عن طرق مختلفة لعمل الكيك والجاتوه بطريقة سهلة وتشبه إلي درجة كبيرة جاتوهات المحلات، لما يتميز به هذا الجاتوه من الطراوة والطعم اللذيذ والذي يفضله الكثير من الناس ويدفعهم لشراء الجاتوهات من محلات الحلويات والجاتوهات، وفي مقال اليوم سوف نستعرض وصفة جاتوه المحلات “الجاتوه الملوكي” بمقادير سهلة ومتوفرة عند اغلب محلات العطارة ومحلات تجهيز الجاتوهات، والشرح سيكون بشكل بسيط ونتمنى أن تنجحي في عمل الطريقة بكل سهولة وإرضاء نفسك وأفراد عائلتك، هيا بنا إلي الشرح العملي الآن. مقادير الجاتوه الملوكي مقدار ثلاثة أرباع كيلو دقيق فينو نمرة واحد.

مقدار ثمن كيلو زيت ذرة.

عدد أربعة أكياس بودر.

عدد ملعقة من ملح الطعام.

مقدار ثمن كيلو زيت ذرة.

مقدار نصف لتر من الماء.

مقدار نصف لتر من الحليب.

مقدار ثلاثة أرباع كيلو سكر.

عدد 6 من بياض بيض.

مقدار ربع كيلو قشدة.

كوب من الماء. طريقة تحضير جاتوه المحلات أولا : ابدئي في تحضير الدقيق حيث ينخل بالمنخل ثم أضيفي إليه البيكنج بودر والملح والكاكاو ويوضع في إناء ويخلط مع بعضهم ثم بعد ذلك تحضر الحليب والماء والزيت.

ثانيا : يخفق الجميع مع بعضهم البعض ثم تقومي بوضعه علي الدقيق ويخفق جيداً مع بعضهم ثم تقومي بخفق بياض البيض مع القشدة ويضاف اليهم السكر مع التدريج حتي يكون متماسكا جيدا.

ثالثا : والآن عليكِ بأخذ السابق ثم أضيفيه إلي العجينة ويقلب جيدا حتي تكون العجينة متماسكة وقطعة واحدة.

رابعا : الآن ابدئي تحضير القوالب وتصب فيها العجينة بعد دهن القوالب بالسمنة ثم تقوم بوضعها داخل الفرن وتكون درجة الحرارة 350 درجة مئوية وتترك حتي يتم نضجها لمدة ثلث ساعة علي الأقل ثم تقوم بإخراجها من الفرن وتترك حتي تبرد ثم.

تقدم مع تجميله بالكريم شانتيه بالشيكولاتة وشرائح المانجو ثم تقدم لك ولأسرتك في الحال مع اشهي أنواع الجاتوهات الغربية.

شكرا لكم علي متابعة المقال لأخره نتمنى أن تنجح الوصفة معكم وتنال إعجابكم تحياتي. مقادير الجاتوه الملوكيطريقة تحضير جاتوه المحلات الوسوم

طريقة عمل جاتوه المحلات ، مرحبا بكم من جديد أعزائي متابعي ومحبي موقع ثقفني الكرام، كثير من السيدات والبنات المبتدئات تبحث يوميا عن طرق مختلفة لعمل الكيك والجاتوه بطريقة سهلة وتشبه إلي درجة كبيرة جاتوهات المحلات، لما يتميز به هذا الجاتوه من الطراوة والطعم اللذيذ والذي يفضله الكثير من الناس ويدفعهم لشراء الجاتوهات من محلات الحلويات والجاتوهات، وفي مقال اليوم سوف نستعرض وصفة جاتوه المحلات “الجاتوه الملوكي” بمقادير سهلة ومتوفرة عند اغلب محلات العطارة ومحلات تجهيز الجاتوهات، والشرح سيكون بشكل بسيط ونتمنى أن تنجحي في عمل الطريقة بكل سهولة وإرضاء نفسك وأفراد عائلتك، هيا بنا إلي الشرح العملي الآن. مقادير الجاتوه الملوكي مقدار ثلاثة أرباع كيلو دقيق فينو نمرة واحد.

مقدار ثمن كيلو زيت ذرة.

عدد أربعة أكياس بودر.

عدد ملعقة من ملح الطعام.

مقدار ثمن كيلو زيت ذرة.

مقدار نصف لتر من الماء.

مقدار نصف لتر من الحليب.

مقدار ثلاثة أرباع كيلو سكر.

عدد 6 من بياض بيض.

مقدار ربع كيلو قشدة.

كوب من الماء. طريقة تحضير جاتوه المحلات أولا : ابدئي في تحضير الدقيق حيث ينخل بالمنخل ثم أضيفي إليه البيكنج بودر والملح والكاكاو ويوضع في إناء ويخلط مع بعضهم ثم بعد ذلك تحضر الحليب والماء والزيت.

ثانيا : يخفق الجميع مع بعضهم البعض ثم تقومي بوضعه علي الدقيق ويخفق جيداً مع بعضهم ثم تقومي بخفق بياض البيض مع القشدة ويضاف اليهم السكر مع التدريج حتي يكون متماسكا جيدا.

ثالثا : والآن عليكِ بأخذ السابق ثم أضيفيه إلي العجينة ويقلب جيدا حتي تكون العجينة متماسكة وقطعة واحدة.

رابعا : الآن ابدئي تحضير القوالب وتصب فيها العجينة بعد دهن القوالب بالسمنة ثم تقوم بوضعها داخل الفرن وتكون درجة الحرارة 350 درجة مئوية وتترك حتي يتم نضجها لمدة ثلث ساعة علي الأقل ثم تقوم بإخراجها من الفرن وتترك حتي تبرد ثم.

تقدم مع تجميله بالكريم شانتيه بالشيكولاتة وشرائح المانجو ثم تقدم لك ولأسرتك في الحال مع اشهي أنواع الجاتوهات الغربية.

شكرا لكم علي متابعة المقال لأخره نتمنى أن تنجح الوصفة معكم وتنال إعجابكم تحياتي. مقادير الجاتوه الملوكيطريقة تحضير جاتوه المحلات

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