اقوي كريم مغربي لتفتيح الجسم والوجه طبيعي بدون أي مواد كيميائية

اقوي كريم مغربي، تشتهر بلاد المغرب بإنتاجها لمواد تجميلية للعناية بالبشرة والجسم، وجميع هذه المواد مكونة من مواد طبيعية مئة بالمئة مثل الطمي المغربي والصابون المغربي والليفة المغربية، لذلك إذا كنتي تعانين من اسمرار للبشرة وظهور للبقع الداكنة فيها ننصحك بتجربة بعض الوصفات الطبيعة التي يتم استخدامها في بلاد المغرب لتفتيح البشرة وإزالة أي شوائب منها. اقوي كريم مغربي لتفتيح الجسم والوجه اقوي كريم مغربي لتفتيح الجسم والوجه الكريم الأول

المكونات كوب من الطين المغربي.

نصف كوب من ماء سلق البطاطس.

نصف كوب من الزبادي. طريقة التحضير والاستخدام يتم خلط جميع المكونات السابقة جيدا حتى نحصل على خليط متجانس ونتركه لمدة ربع ساعة.

نغسل الوجه جيداً بغسول مناسب ثم نوزع الخليط على كامل الوجه ونتركه حتى يجف تماماً.

نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ونجففه ونقوم بترطيبه بماء الورد أو بأي مرطب متوفر.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرتين أو ثلاث في الأسبوع الواحد. وصفات مغربية لتبيض البشرة وصفات مغربية لتبيض البشرة المكونات ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من العسل.

ثلث كوب من الحليب. طريقة التحضير والاستخدام نقوم بخلط جميع المكونات سوياً حتى نحصل على خليط متجانس.

نقوم بتوزيع الخليط على كامل الوجه ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نغسل الوجه بالماء الدافئ ثم نقوم بمسحه بماء الورد.

نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة مرضية. تبيض الجسم في ثواني تبيض الجسم في ثواني المكونات نصف كوب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الماء.

ثلث كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من العسل. طريقة التحضير نخلط جميع المكونات السابقة سوياً حتى نحصل على خليط كريمي.

يمكن إضافة ملعقة كبيرة من الدقيق في حالة الحصول على خليط شديد السيولة، أو إضافة

ملعقة كبيرة من الحليب في حالة الحصول على خليط جاف بعض الشيء.

يتم تطبيق الخليط على البشرة ونتركه حتى يجف بشكل كامل ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ونجففه ونرطبه.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين كل أسبوع وذلك لكي تحصلي على نتيجة واضحة مع مرور الوقت. حيث أن علاج اسمرار الوجه لا يعتمد فقط على استخدام وصفات طبيعية أو كريمات، بل يجب الحرص على استخدام الكريم الواقي قبل الخروج أثناء النهار والتقليل من استخدام المكياج وشرب كميات كبيرة من المياه بشكل يومي، لأن جميع هذه العوامل لها تأثير كبير على لون البشرة فيجب الإلتزام بهذه التعليمات للحفاظ علي نضارة البشره. الوسوم

اقوي كريم مغربي، تشتهر بلاد المغرب بإنتاجها لمواد تجميلية للعناية بالبشرة والجسم، وجميع هذه المواد مكونة من مواد طبيعية مئة بالمئة مثل الطمي المغربي والصابون المغربي والليفة المغربية، لذلك إذا كنتي تعانين من اسمرار للبشرة وظهور للبقع الداكنة فيها ننصحك بتجربة بعض الوصفات الطبيعة التي يتم استخدامها في بلاد المغرب لتفتيح البشرة وإزالة أي شوائب منها. اقوي كريم مغربي لتفتيح الجسم والوجه اقوي كريم مغربي لتفتيح الجسم والوجه الكريم الأول

المكونات كوب من الطين المغربي.

نصف كوب من ماء سلق البطاطس.

نصف كوب من الزبادي. طريقة التحضير والاستخدام يتم خلط جميع المكونات السابقة جيدا حتى نحصل على خليط متجانس ونتركه لمدة ربع ساعة.

نغسل الوجه جيداً بغسول مناسب ثم نوزع الخليط على كامل الوجه ونتركه حتى يجف تماماً.

نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ونجففه ونقوم بترطيبه بماء الورد أو بأي مرطب متوفر.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرتين أو ثلاث في الأسبوع الواحد. وصفات مغربية لتبيض البشرة وصفات مغربية لتبيض البشرة المكونات ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من العسل.

ثلث كوب من الحليب. طريقة التحضير والاستخدام نقوم بخلط جميع المكونات سوياً حتى نحصل على خليط متجانس.

نقوم بتوزيع الخليط على كامل الوجه ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نغسل الوجه بالماء الدافئ ثم نقوم بمسحه بماء الورد.

نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة مرضية. تبيض الجسم في ثواني تبيض الجسم في ثواني المكونات نصف كوب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الماء.

ثلث كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من العسل. طريقة التحضير نخلط جميع المكونات السابقة سوياً حتى نحصل على خليط كريمي.

يمكن إضافة ملعقة كبيرة من الدقيق في حالة الحصول على خليط شديد السيولة، أو إضافة

ملعقة كبيرة من الحليب في حالة الحصول على خليط جاف بعض الشيء.

يتم تطبيق الخليط على البشرة ونتركه حتى يجف بشكل كامل ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ونجففه ونرطبه.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين كل أسبوع وذلك لكي تحصلي على نتيجة واضحة مع مرور الوقت. حيث أن علاج اسمرار الوجه لا يعتمد فقط على استخدام وصفات طبيعية أو كريمات، بل يجب الحرص على استخدام الكريم الواقي قبل الخروج أثناء النهار والتقليل من استخدام المكياج وشرب كميات كبيرة من المياه بشكل يومي، لأن جميع هذه العوامل لها تأثير كبير على لون البشرة فيجب الإلتزام بهذه التعليمات للحفاظ علي نضارة البشره.

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