كريم خارق يزيل سواد أي منطقة بالجسم في ليلة واحدة فقط ويبيض البشرة فوراً

إليكِ كريم مذهل يُدهن ليلا على أي منطقة بالجسم ونامي به حتى الصباح، يُفتح المناطق الحساسة وأيضا الكوعين والكعبين والركبتين، وكذلك يبيض لون الجسم بالكامل ويزيل التصبغات ويُمكنك أيضا استعماله لبشرة الوجه نظراً لفاعليته الخارقة في التفتيح.

ولكن عليكِ أولا عمل مقشر لإزالة الخلايا الميتة من المنطقة المراد تفتيحها، وذلك بإضافة ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر في وعاء، ثم إضافة ملعقة كبيرة من السكر الناعم وملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض أو عصير البرتقال، وأيضا ملعقة من زيت الورد أو زيت اللوز الحلو، ثم يتم تقليب المكونات معا جيدا، ويُطبق المقشر باستخدام الليفة المغربية بحركات دائرية.

ملعقتين كبيرتين من نشاء الذرة.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة من زيت اللوز الحلو أو زيت الورد.

ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

كريم مذهل لتفتيح البشرة وإزالة السواد من أي منطقة بالجسم وصفة نشاء الذرة مع الفازلين

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار نشاء الذرة والفازلين والزيت المراد إضافته ثم يتم مزج المكونات جيدا، ثم يتم إضافة ماء الورد رويدا رويدا مع التقليب ليتم الحصول على قوام كريمي، ثم يوضع الكريم في علبة زجاجية ويتم حفظه في الثلاجة لحين الاستخدام، ويُدهن الكريم على المنطقة المراد تفتيحها مع عمل مساج بحركات دائرية حتى يتشرب الكريم تماما، وفي الصباح يُغسل بالماء، وإذا تم وضعه على الوجه يُترك لمدة ساعة ثم يُغسل بالماء البارد.

صابون طبيعي.

ماء مُغلي.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من نشاء الذرة.

طريقة التحضير والاستخدام

وصفة الصابون الطبيعي

يتم تحضير وعاء ثم يتم بشر الصابون الطبيعي للحصول على القليل منه، ثم يُضاف الماء الساخن المُغلي ويتم الخلط جيدا ليتم الحصول على محلول رغوي، بعد ذلك يُضاف مقدار زيت اللوز الحلو ثم مقدار نشاء الذرة ويتم التقليب جيدا حتى يتم الحصول على قوام كريمي، ويُقسم هذا الخليط إلى جزئين ويستعمل حسب نوع البشرة.

في حالة البشرة الدهنية يتم إضافة عصير الليمون الحامض ويتم التقليب جيدا مرة أخرى، ثم يُطبق الخليط على الجسم بالكامل أو على المنطقة المراد تفتيحها، مع عمل مساج خفيف حتى يتشرب الكريم تماما، ثم يُترك للصباح أو يُترك لمدة 4 ساعات، وللوجه يُترك فقط نصف ساعة ثم يُغسل بالماء ويُرطب، وفي حالة البشرة الجافة يتم إضافة زيت الزيتون البكر ويتم التقليب جيدا، وأثناء الاستعمال يتم إضافة ملعقة كبيرة من الحليب السائل، ويُطبق الكريم علي الجسم ثم يُترك لمدة 4 ساعات أيضاً، وللوجه يُترك لمدة 20 دقيقة فقط ثم يُغسل بالماء ويتم استخدام المرطب المناسب.

شد وتفتيح البشرة في أسبوع

يتم تحضير ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر وعصير ليمونة واحدة لكن يجب أن تكون ناضجة،وايضا يتم تحضير صفار بيضة واحدة ثم يتم تحضير وعاء ويضاف إليه المقادير التي تم تحضيرها، ثم يتم خلط المكونات جيدا ثم يتم وضع المزيج على بشرة نظيفة خالية من اي مكياج او شوائب، ثم يترك على الوجه لمدة 20 دقيقة ويغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ثم الماء البارد، وتُستعمل هذه الخلطة مرتين أسبوعياً لشد وتفتيح البشرة.