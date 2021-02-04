تونر طبيعي يومي للعناية بالبشرة الدهنية وتفتيحها وغلق المسامات الواسعة فوراً

البشرة الدهنية اللامعة مشكلة تؤرق الكثير من الفتيات والسيدات، حيث لا تظهر البشرة بالشكل الجذاب مع احتفاظ البشرة بنسبة عالية من الدهون التي تفرزها بغزارة بسبب المسامات الواسعة للبشرة الدهنية، مما يساهم في ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء، وفي موضوعنا اليوم سوف نستعرض معا علاج طبيعي شامل للبشرة الدهنية للعناية بها وتفتيحها، وسوف نتحدث أولا عن بعض النصائح اليومية اللازمة للعناية بالبشرة الدهنية، ثم سوف نقوم بتحضير وصفات طبيعية فعالة لغلق المسام، وأخيرا سوف نقوم بتحضير تونر طبيعي يومي للعناية بالبشرة الدهنية والمختلطة أيضا.

روتين شامل للعناية بالبشرة لدهنية وعلاج المسامات الواسعة

للحفاظ على صفاء ونضارة البشرة الدهنية ينبغي المداومة على أن تكون البشرة نظيفة خالية من اي زيوت، مع شرب لترين من الماء يوميا، وعدم النوم بالمكياج وتنظيف البشرة بمزيل مكياج صحي وطبي بشكل يومي، استعمال مكعبات الثلج دوما مع استعمال غسول للبشرة صباحا ومساء مع استخدام واقي الشمس قبل التعرض لأشعة الشمس

لابد من وجود قنينة بها خليط الماء وخل التفاح واستخدامه بقطنة ثم تركه لمدة ربع ساعة ثم يتم شطف الوجه بالماء البارد،أو استخدام مُصفي مُغلي البقدونس أو البابونج بقطنة ثم تركه لبضعة دقائق وغسل الوجه بعد ذلك، أو يمكن استخدام منقوع الشاي الأخضر في بخاخ ويُرش كتونر، وبخ البشرة بماء الورد من الضروري أيضا لغلق المسامات.

وصفات العناية بالبشرة الدهنية وغلق المسام

تتكون مقادير الوصفة الأولي من المقادير التالية:

ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

ملعقة كبيرة من مسحوق الشوفان أو الشوفان المطحون.

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي.

القليل من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

يُحضر وعاء ويتم إضافة مقدار كل من دقيق الحمص، دقيق الشوفان والزبادي ثم يتم خلط المكونات جيدا بواسطة ملعقة خشبية، ثم يتم إضافة القليل من ماء الورد لجمع المكونات ويتم الخلط مرة أخرى ليتم الحصول على قوام كريمي، ويُطبق الخليط على بشرة نظيفة خالية من المكياج والشوائب، أو امسحي البشرة بقطنة مبللة بماء دافئ قبل الاستعمال ثم يُترك الماسك لمدة ربع ساعة , بعد ذلك يُفرك بلطف ثم يُغسل الوجه بالماء الفاتر ثم بالماء البارد ثم استخدمي التونر والمرطب.

وصفة الطماطم لغلق المسامات

وتتكون الوصفة الثانية من المقادير التالية:

ملعقتين كبيرتين من الحليب المجفف.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض.

ملعقة صغيرة من عصير الطماطم.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار كل من الحليب المجفف، ماء الورد،عصير الليمون وعصير الطماطم، بعد ذلك يتم مزج المكونات معا بشكل جيد، وتُطبق الوصفة على بشرة نظيفة تماما ثم تُترك لمدة 20 دقيقة، بعد ذلك يُغسل الوجه بالماء الفاتر ثم بالماء البارد ثم استخدمي مكعبات الثلج، ورشي بعدها ماء الورد ثم استخدمي المرطب الخاص بكِ.

طريقة صنع تونر طبيعي يومي للبشرة الدهنية

يتم تحضير عدد من أوراق البقدونس والنعناع الطازجة، ثم يتم وضعهما في الكبّة مع إضافة ربع كوب من الماء، وبعد ذلك يتم ضربهم جيدا حتى تمام تجانس المكونات، ثم يتم تصفية الخليط من الشوائب بواسطة مصفاه ضيقة الثقوب، ثم يُوضع السائل الناتج في بخاخ زجاجي أو علبة زجاجية ويتم حفظه في الثلاجة، وهو صالح للاستخدام لمدة أسبوع ويمكن صنع كمية أخرى بعد ذلك.

وينصح باستخدام جل الصبار للبشرة بشكل أسبوعي على الأقل فهو يعمل على علاج الجروح وتهدئة البشرة، كما أنه يقضي على حب الشباب وما يسببه من أثار تماما لكونه مضاد للبكتريا و الفطريات، كما أن له قدرة عالية في مكافحة الشيخوخة المبكرة والتجاعيد ويعمل بشكل فعال على شد البشرة وإستعادة شبابها، كما أنه يقضي تماما على الإنتفاخات والهالات تحت العينين ويعمل على ترطيب البشرة ليمنحها نضارة رائعة.

إذا كنت تريدين تفتيح ونضارة طبيعيتين مع شد للوجه وتقليل بشكل كبير من التجاعيد فأنصحك بالحلطة التالية، يتم تحضير وعاء ثم يضاف اليه مقدار ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي وملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر وايضا ملعقة كبيرة من عسل النحل، ثم يتم مزج المكونات جيدا ليتم الحصول على قوام كريمي ثم يوضع الماسك على بشرة نظيفة، ثم يترك على الوجه لمدة ربع ساعة على الاقل ثم يشطف الوجه بالماء.