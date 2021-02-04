احلي طريقة تحضير الكبسة السعودية الاصليه على اصولها بالخطوات

احلي طريقة تحضير الكبسة السعودية الكبسة تعد من أفضل المأكولات التي يمكن أن نقوم بتناولها كما أنها من الوصفات الهائلة، والذيذة التي تتواجد دائما في كافة العزومات ويمكن أيضا أن نقوم بتحضيرها في المائدة الطعام أثناء التجمعات الأثرية واثناء الحفلات وذلك بسبب تناول هذه الكلية الرائع لذا يمكنك ياعزيزتي ان تقومي بتحضير وصفة الكبسه السعودية الاصلية، بطريقة متنوعة، وهائلة ولكن من خلال موقعنا هذا سوف نتحدث عن الطريقة السهلة والبسيطة التي يمكنك أن تقوم بتحضير الكبسة السعودية المميزة، والاصليه ايضا والتي تكون على مزاج هائل ولكن بخطواته مكونات قليلة كل ما عليك هو أن تبعي كل هذا المكونات التي نقوم بالتعرف عليها. احلي طريقة تحضير الكبسة السعودية كيلو الا ربع من اللحم الضاني.

2 كوب من الأرز البسمتي، ويفضل ان يكون منقوع في المياه لمدة ربع ساعة.

اثنين ثمرة من البصل.

2 حبات من الطماطم.

واحده من الفلفل الحار الحامي.

2 جزر مبسوط. بهارات الكبسة: ملعقة القرفة.

ملعقة من الزنجبيل.

نفس القدر من القرنفل، ويفضل أن يكون المطحون

ثم ملعقة من الفلفل الأسود .

نفس القدر من كمون.

ملعقة من الكركم المطحون. طريقة التحضير: نبدأ بمزج جميع المكونات بشكل جيد.

ثم نقوم بوضع اناء على النار به كمية بسيطة من الزيت.

و نقوم بتسخين هلا جيدا ثم نبدا باضافة البصل الشرائح.

ونقوم بالتقليب جيدا ثم نبدا باضافة اللحم.

ونستمر في دمج هذه المكونات جيدا.

بعد ذلك يمكنك الان نقوم باضافة جميع البهارات جيدا.

ونقوم باضافة عصير الليمون.

ثم نبدا باضافة الجزر و صلصة الطماطم عزيزتي انتي تروحي هذه المكونات على النار لكي تنضج.

يتم تصفية الارز جيدا.

ونقوم باضافة جميع المكونات ويترك حتى الغليان لمدة عشر دقائق.

تترك هذه الكبسة حتى تنطق بشكل تام وكامل.

ثم نبدا بتحضير اطباق التقديم ونبدا باضافه الكبسو المضاف إليها الكميات اللحم.. ونقوم برش كمية بسيطة من البقدونس المبشور.

بالهناء والشفاء. احلي طريقة تحضير الكبسة السعودية ولكن الأهم يجب أن نتابع المكونات والتوابل بشكل مميز ورائعة. الوسوم

احلي طريقة تحضير الكبسة السعودية الكبسة تعد من أفضل المأكولات التي يمكن أن نقوم بتناولها كما أنها من الوصفات الهائلة، والذيذة التي تتواجد دائما في كافة العزومات ويمكن أيضا أن نقوم بتحضيرها في المائدة الطعام أثناء التجمعات الأثرية واثناء الحفلات وذلك بسبب تناول هذه الكلية الرائع لذا يمكنك ياعزيزتي ان تقومي بتحضير وصفة الكبسه السعودية الاصلية، بطريقة متنوعة، وهائلة ولكن من خلال موقعنا هذا سوف نتحدث عن الطريقة السهلة والبسيطة التي يمكنك أن تقوم بتحضير الكبسة السعودية المميزة، والاصليه ايضا والتي تكون على مزاج هائل ولكن بخطواته مكونات قليلة كل ما عليك هو أن تبعي كل هذا المكونات التي نقوم بالتعرف عليها. احلي طريقة تحضير الكبسة السعودية كيلو الا ربع من اللحم الضاني.

2 كوب من الأرز البسمتي، ويفضل ان يكون منقوع في المياه لمدة ربع ساعة.

اثنين ثمرة من البصل.

2 حبات من الطماطم.

واحده من الفلفل الحار الحامي.

2 جزر مبسوط. بهارات الكبسة: ملعقة القرفة.

ملعقة من الزنجبيل.

نفس القدر من القرنفل، ويفضل أن يكون المطحون

ثم ملعقة من الفلفل الأسود .

نفس القدر من كمون.

ملعقة من الكركم المطحون. طريقة التحضير: نبدأ بمزج جميع المكونات بشكل جيد.

ثم نقوم بوضع اناء على النار به كمية بسيطة من الزيت.

و نقوم بتسخين هلا جيدا ثم نبدا باضافة البصل الشرائح.

ونقوم بالتقليب جيدا ثم نبدا باضافة اللحم.

ونستمر في دمج هذه المكونات جيدا.

بعد ذلك يمكنك الان نقوم باضافة جميع البهارات جيدا.

ونقوم باضافة عصير الليمون.

ثم نبدا باضافة الجزر و صلصة الطماطم عزيزتي انتي تروحي هذه المكونات على النار لكي تنضج.

يتم تصفية الارز جيدا.

ونقوم باضافة جميع المكونات ويترك حتى الغليان لمدة عشر دقائق.

تترك هذه الكبسة حتى تنطق بشكل تام وكامل.

ثم نبدا بتحضير اطباق التقديم ونبدا باضافه الكبسو المضاف إليها الكميات اللحم.. ونقوم برش كمية بسيطة من البقدونس المبشور.

بالهناء والشفاء. احلي طريقة تحضير الكبسة السعودية ولكن الأهم يجب أن نتابع المكونات والتوابل بشكل مميز ورائعة.

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