ماسك النشا السحري لتفتيح البشرة وشد تجاعيد الوجه والنتيجة من أول إستعمال

ماسك النشا لتفتيح البشرة وشد الوجه، حلم كل فتاة الحصول على بشرة مشرقة خالية من العيوب، بعيداً عن التجاعيد التي تظهر في مرحلة عمرية مبكرة، و تبحث عن حلول بسيطة للتخلص من الخطوط الرفيعة والأماكن الداكنة بالبشرة، بالإضافة إلى التخلص من الحبوب التي تظهر في الوجه، فترجع العديد من الفتيات إلى صالون التجميل لشد البشرة وإستخدام مواد كيميائية للتفتيح، ولكن ينصح أطباء التجميل بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تعطي نتيجة فعالة للبشرة، بالإضافة إلى تغذية البشرة وترطيبها، بعيداً عن المواد الكيميائية التي تضر بالبشرة على فترات متقاربة، تابعونا للتعرف على ماسك النشا للتفتيح وشد تجاعيد الوجه.ماسك النشا السحري لتفتيح البشرة وشد تجاعيد الوجه
تعد النشا من المواد التي ينصح بها بالاستخدام المستمر للبشرة، حيث تدخل في العديد من مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر، كونها تعطي نتائج فعالة من أول إستخدام، حيث تساعد على التفتيح وتوحيد لون البشرة وتقشيرها وشد البشرة المترهلة، بالإضافة إلى أنها تقضي على التجاعيد التي تظهر في سن مبكر.
مكونات الماسك:
- بياض بيضة.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- ملعقة صغيرة من ماء الزهر.
تحضير الماسك:
- يحضر إناء ويوضع فيه ماء الورد وماء الزهر وبياض البيضة، ويتم خلطهم جيداً، ثم يضاف إليه النشا ثم تمزج المكونات معاً للحصول على خليط كريمي.
- يوضع الماسك على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم تغسل البشرة بماء بارد.
- تكرر هذه الوصفة مرتين إسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.
مكونات الماسك:
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ثلاث ملاعق من ماء الورد.
- نصف كوب ماء بارد.
تحضير الماسك:
- يحضر إناء على النار يوضع فيه الماء وماء الورد والنشا، ثم تقلب المكونات مع بعض ويترك المزيج على نار هادئة لمدة دقيقتين، حتى تتكون لدينا عجينة لينة.
- ترفع العجينة من على النار وتترك لتبرد ثم توضع على الوجه وتترك حتى تجف تماماً، ثم يتم فركها بواسطة اليد، ويغسل الوجه بماء فاتر.
- ستلاحظين النتيجة من أول إستعمال مع الإستخدام المتكرر لتلك الوصفات ستخلصك من التجاعيد والبشرة المترهلة والحبوب التي تظهر في الوجه.
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