الشامبو المناسب لنوع شعرك وامتى هتكوني محتاجة تغيريه

مافيش بنت مش عايزة شعر صحي وبيلمع وزهقت من الشعر الباهت والتالف او الخفيف ، اكيد في طرق كتير عشان تحافظي على صحة شعرك من اول اتباع نظام غذائي سليم, وتجنب تسريح الشعر بقوة وهو مبلول, واستخدام الشامبو المناسب ، ولان كل شخص ليه نوع شعر مختلف عن التاني واللي ينفعلك مينفعش لغيرك ، عشان كده مينفعش تستخدمي اي شامبو وخلاص ، لازم تتأكدي انك تختاري النوع المناسب ليكي ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على الشامبو المناسب لنوع شعرك ، وامتى تكوني محتاجة انك تغيريه.

الشامبو المناسب لنوع شعرك:

الشعر الجاف والمتقصف:

لو شعرك جاف ومتقصف وهش ، يبقى لازم تختاري شامبو مرطب للشعر عشان تحافظي عليه رطب وصحي ، لازم تختاري شامبو بيحتوي على مرطبات لترطيب الشعر ومنع الهيشان.

اختاري شامبو بتركيبة كريمية بيحتوي على زيوت طبيعية زي زيت الارجان, او زيت جوز الهند. او زيت الافوكادو ، وممكن تدوري على الكيراتين كمان من ضمن المكونات عشان تمنعي تقصفي الشعر ، بالاضافة للجلسرين المسؤول عن الحفاظ على ترطيب شعرك.

بالاضافة لازم تحطي في روتين العناية بالشعر ماسك اسبوعي وبلسم يومي لمنع الشعر من الجفاف.

الشعر الدهني:

الشعر كمان ممكن يبقى دهني زي البشرة ، والشعر الدهني بيحصل لما فروة الراس بتفرز دهون زيادة للحفاظ على شعرك صحي وبيلمع ، ولكن مع ذلك ، الافراط في الدهون ممكن يخلي الشعر دهني اكتر من اللازم والزيوت الزيادة تتراكم على فروة الراس.

وهنا هيكون مناسب ليكي الشامبو اللي داخل في مكوناتة الروزماري او اكليل الجبل, المرمرية, النعناع, زيت شجرة الشاي, القراص, والبابونج ، لانها بتساعد في تنضيف الشعر وازالة الدهون الزيادة وتقليل تراكم المنتجات على الشعر.

ولما الموضوع يكون متعلق باختيار الشامبو للشعر الدهني ، لازم تكوني حذرة جدا لان بعض المنتجات ممكن تكون قاسية جدا على فروة الراس ، افضل حاجة انك تختاري شامبو طبيعي خالي من المواد الكيميائية القاسية وتتأكدي انه آمن.

الشعر العادي والخفيف:

لو شعرك عادي وباهت وخفيف ، يبقى هنا الشامبو المكثف للشعر هيكون اختيار مناسب عشان يضيف حجم لشعرك ، ويفضل استخدام الشامبو اللي بيحتوي على واحد من المكونات دي:

– فيتو كافيين.

– مينوكسيديل.

– الهيستيدين.

– النياسين.

– اللافندر.

– زيت النعناع.

بالاضافة للاعتماد على تدليك الشعر لتعزيز نموه بشكل صحيح ، وتقدري تعملي التدليك اثناء غسيل الشعر بالشامبو عن طريق تدليك فروة الراس لمدة من 2 – 3 دقايق على الاقل كل مرة.

الشعر المصاب بالقشرة:

لو بتعاني من قشرة الراس ، يبقى لازم تدوري على الشامبو المضاد للقشرة للحفاظ على صحة شعرك ، القشرة عادة بتحصل بسبب العوامل البيئية, والشعر الدهني, وعدم غسل الشعر كويس ، والقشرة بتكون مزعجة جدا لانها بتسبب قشور بيضا على فروة الراس، واللي ممكن تسبب الحكة الشديدة.

لو شعرك بيعاني من القشرة ، اعتمدي على الشامبو اللي بيحتوي على حمض الساليسيليك, الكيتوكونازول, ثلاثيونات الزنك, وكبريتيد السيلينيوم ، بس لازم تكوني حريصة مع المكونات دي وتستخدميها باعتدال عشان متعملش نتيجة عكسية وتخلي الشعر ينتج قشرة اكتر.

عشان كده اامن حاجة انك تختاري شامبو مضاد للقشرة خفيف وتركيبته طبيعية ، وبيحتوي على مكونات زي زيت اكليل الجبل, زيت شجرة الشاي, زيت الخروع ، لانها بتساعد على منع ظهور قشرة الراس.

الشعر المصبوغ:

لو صبغتي شعرك خصوصا مع الالوان الزاهية ، يبقى اختاري الشامبو اللي هيعتني بشعرك من غير مع يأثر على اللون او يخليه يبهت بسرعة.

استخدمي الشامبو اللي بيحتوي على مواد مرطبة ومغذية للشعر وتساعد على تقويته عشان تحافظي عليه صحي ، انتي محتاجة شامبو بيحتوي على العسل, الكيراتين, الزيوت الطبيعية, ومكونات البروتين التانية ، ولازم كمان تشتري الشامبو اللي بيحتوي على 7 مستويات من الاس الهيدروجيني pH كحد اقصى عشان تحافظي على لون الشعر.

امتى هتكوني محتاجة تستبدلي الشامبو:

عشان تعتمدي على شامبو مناسب لشعرك بتكوني محتاجة تجربي انواع مختلفة من الشامبو ، لان مكونات الشامبو المختلفة بتتفاعل مع الشعر بشكل مختلف ، ولازم تدوري على المكونات اللي هتناسب شعرك اكتر ، ولما تيجي تشتري الشامبو الافضل تشتري عبوات صغيرة على سبيل تجربة مكوناته على شعرك الاول قبل ما تعتمديه وتستخدميه بشكل دائم ، وفي بعض الحاجات اللي لو لاحظتيها يبقى لازم تغيري الشامبو.

1- شعرك لزج:

لو بتواجهي مشكلة انك تتخلصي من الشامبو من شعرك دي ممكن تكون علامة انك المفروض تغيري الشامبو.

لزوجة الشعر دي بتحصل لما شعرك يكون مرتاح جدا مع الشامبو ومش محتاج خلاص الغرض اللي بيوفره الشامبو ، ومن هنا عليكي انك تشوفي ايه التغيرات اللي حصلت لشعرك لان الشعر طبيعته ممكن تتغير كل فترة ، وبعد ما تعرفي نوع شعرك الجديد ، اتنقلي لشامبو جديد يلبي الاحتياجات الجديدة لشعرك.

2- شعرك فقد حجمه:

لو شعرك فقد حجمه, وباهت ، يبقى ده افضل وقت لتغيير الشامبو ، والمفروض انك تغيري الشامبو بانتظام حسب البيئة والجو لانها بتأثر على حالة فروة راسك.

يعني مثلا خلال المواسم اللي الجو بيكون دافي فيها ، اعتمدي على شامبو منقي او منظف ، وخلال المواسم الباردة اعتمدي على شامبو مغذي ، ده هيساعد في الحفاظ على توازن حالة شعرك.

3- شعرك جاف:

لو لاحظتي ان شعرك بقى مجعد وجاف اثناء استخدامك للشامبو اللي انتي بتجربيه جديد ، ده ممكن يكون علامة ان الشامبو قاسي جدا ومش مناسب لنوع شعرك ، وبالتالي هنا انسب اختيار هو استخدام شامبو مرطب هيساعد على اعادة التوازن لشعرك.

ممكن تعتمدي على شامبو طبيعي عشان تتجنبي اي مواد كيميائية ، وتزودي من المكونات الطبيعية اكتر لشعرك اللي هتساعد الشعر انه يرجع صحي ورطب مرة تانية.

لو لاحظتي ان حالة شعرك مش بتتحسن بعد اسبوع من استخدام الشامبو الجديد بتاعك ، يبقى هنا لازم تغيريه لشامبو بمكونات رئيسية مختلفة او تدوري على بديل طبيعي ، ودايما الافضل انك تمنعي تلف الشعر من انه يحصل من الاساس بدل من انك تدوري على طرق لعلاجه بعد ما يتلف.

في النهاية تختلف انواع الشعر باختلاف الاشخاص ، كل اللي عليكي تعرفي نوع شعرك وتشتري الشامبو المناسب ليه ، باستخدام الشامبو المناسب ، هتحصلي على شعر ناعم وصحي .

ومتخافيش ابدا من انك تغيري الشامبو اللي متعودة عليه لو حسيتي انه مبقاش مناسب لشعرك.

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