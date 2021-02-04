أفضل طريقة لكيك شوكولاته فرنسي حلى راقي من الكيك وكريمة الشوكولاته روعة المذاق

تعتبر طريقة عمل الكيك بالشوكولاته دريم الداكنة احد افضل وأسهل الطرق لتحضير الكيك الهش، كما أنه يمكنك تحضيرها كتحلية بعد الغداء أو كحلوى للأطفال وأنها تتميز بتوفر كل مكوناتها في البيت مثل الكاكاو والحليب والسكر والطحين مع البعض من صوص الشوكولاته الداكنة والكريمة حسب الرغبة ويقدم للضيوف مع القهوة أو الشاي أو مع أسرتك ولتستمتع أطفالك بها بشكلها الجديد المميز طريقة كيك شوكولاته كيك الأحلام الناعمة طريقة كيك شوكولاته كيك الأحلام الناعمة 1 حبة من البيض بدرجة حرارة الغرفة. كوب من الطحين. ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. ملعقة صغيرة من البيكنج صودا. كوب من الكاكاو. كوب من السكر البودرة. ربع كوب من الزيت النباتي. 1/2 ملعقة صغيرة من النسكافيه. 1/2 ملعقة صغيرة من الفانيليا. 1 كوب من الماء الساخن. مكونات تحضير طبقة الجناش 1/2 كوب من برش الشوكولاتة. 1/2 كوب من الكريمة الساخنة . 1/2 كوب من العسل. مكونات تحضير طبقة الجناش مقادير تحضير البودينج 2 معلقة كبيرة من نشا الذرة. 2 ملعقة كبيرة من بودرة كاكاو. 1/4 كوب من سكر البودرة. القليل من الملح. 1 كوب من الحليب. 2 ملعقة كبيرة من برش شوكولاته. 1/2 ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير كيكه الشوكولاته أولا نقوم بنخل الكاكاو والبيكنج باودر والبيكنج صوداود والسكر في وعاء كبير ونقوم بالتحريك.

ثم نقوم بإضافة الزين والنسكافية والبيضة والفانيليا والماء الساخن ونقوم بالخفق حتى تمتزج مكونات الكيك مع بعضها.

ثم نقوم بدهن صينية الكيك ونصب المزيج فيها ونضعها في الفرن على نار متوسطة لفترة لا تقل عن نصف ساعة حتى ينضج ونتركه يبرد جانباً .

ثم نقوم بإحضار الجناش فنذوب برش الشوكولاته بالكريمة الساخنة مسبقا ونقوم بالتحريك حتى يصبح المزيج متجانساً جيدا.

ثم نقوم بدهن الكيك بالعسل ونصب الجناش ونمده بالتساوي ونضعه في الثلاجة حتى يبرد.

نبدأ بتحضير البودينج فنضع كلاً من نشا الذرة والكاكاو والسكر والملح في وعاء كبير مع التحريك.

ثم نقوم بإضافة الحليب ونحرك جيداً ثم نضع المزيج على النار متوسطة حتى يسخن قليلاً.

ثم نضيف برش الشوكولاته ونستمر بالتحريك حتى يسخن القوام جيداً.

نضيف الفانيليا ونحرك ثم نطفي النار ونترك المزيج حتى يبرد.

بعد أن بردت الكيك نقوم بإخراجها من الثلاجة ونضع فوقه البودينج ونسوّي سطحه ونعيده إلى الثلاجة .

ثم نقوم بتذويب برش الشوكولاته والزبدة في على بخار الماء مع التحريك ونضع هذه الطبقة الأخيرة فوق البودينغ ونضعه في الثلاجة لفترة لا تقل عن ساعتين.

وفي النهاية نزين الكيك ببودرة الكاكاو وهكذا نكون انتهينا من تحضير الوصفة. طريقة عمل مولتن كيك الكيكة الذائبة 100 جرام من الشوكولاته السوداء. 100 جرام من الزبدة. 150 جرام سكر أسمر. عدد 3 بيض. نصف ملعقة صغيرة فانيليا. 50 جرام دقيق. خطوات وطريقة تحضير مولتن كيكو سخني الفرن جيدا على حرارة 200 مئوية وأدهني قوالب صغيرة بالقليل من الزبدة ورصيها على صينية فرن.

ضعي كل من الشوكولاته والزبدة في المكيرويف حتى ذوبان والتجانس.

اتركي تلك المزيج حتى يبرد لمدة ربع ساعة تقريبا، يضاف السكر ثم البيض واحدة تلو الأخرى.

ثم يوضع عليها الفانيليا والأخير الدقيق ووزعي مزيج الكيك على القوالب المحضرة سابقا.

ثم يخبز قوالب الفرن لمدة 12 دقيقة حتى تنضج الأطراف ويبقى داخل الكيك سائل.

قومي بتحديد أطراف المولتن كيك بالسكين في قوالب وأقلبيها في طبق تقديم. طريقة تحضير كيكه الشوكولاته الوسوم

تعتبر طريقة عمل الكيك بالشوكولاته دريم الداكنة احد افضل وأسهل الطرق لتحضير الكيك الهش، كما أنه يمكنك تحضيرها كتحلية بعد الغداء أو كحلوى للأطفال وأنها تتميز بتوفر كل مكوناتها في البيت مثل الكاكاو والحليب والسكر والطحين مع البعض من صوص الشوكولاته الداكنة والكريمة حسب الرغبة ويقدم للضيوف مع القهوة أو الشاي أو مع أسرتك ولتستمتع أطفالك بها بشكلها الجديد المميز طريقة كيك شوكولاته كيك الأحلام الناعمة طريقة كيك شوكولاته كيك الأحلام الناعمة 1 حبة من البيض بدرجة حرارة الغرفة. كوب من الطحين. ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. ملعقة صغيرة من البيكنج صودا. كوب من الكاكاو. كوب من السكر البودرة. ربع كوب من الزيت النباتي. 1/2 ملعقة صغيرة من النسكافيه. 1/2 ملعقة صغيرة من الفانيليا. 1 كوب من الماء الساخن. مكونات تحضير طبقة الجناش 1/2 كوب من برش الشوكولاتة. 1/2 كوب من الكريمة الساخنة . 1/2 كوب من العسل. مكونات تحضير طبقة الجناش مقادير تحضير البودينج 2 معلقة كبيرة من نشا الذرة. 2 ملعقة كبيرة من بودرة كاكاو. 1/4 كوب من سكر البودرة. القليل من الملح. 1 كوب من الحليب. 2 ملعقة كبيرة من برش شوكولاته. 1/2 ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير كيكه الشوكولاته أولا نقوم بنخل الكاكاو والبيكنج باودر والبيكنج صوداود والسكر في وعاء كبير ونقوم بالتحريك.

ثم نقوم بإضافة الزين والنسكافية والبيضة والفانيليا والماء الساخن ونقوم بالخفق حتى تمتزج مكونات الكيك مع بعضها.

ثم نقوم بدهن صينية الكيك ونصب المزيج فيها ونضعها في الفرن على نار متوسطة لفترة لا تقل عن نصف ساعة حتى ينضج ونتركه يبرد جانباً .

ثم نقوم بإحضار الجناش فنذوب برش الشوكولاته بالكريمة الساخنة مسبقا ونقوم بالتحريك حتى يصبح المزيج متجانساً جيدا.

ثم نقوم بدهن الكيك بالعسل ونصب الجناش ونمده بالتساوي ونضعه في الثلاجة حتى يبرد.

نبدأ بتحضير البودينج فنضع كلاً من نشا الذرة والكاكاو والسكر والملح في وعاء كبير مع التحريك.

ثم نقوم بإضافة الحليب ونحرك جيداً ثم نضع المزيج على النار متوسطة حتى يسخن قليلاً.

ثم نضيف برش الشوكولاته ونستمر بالتحريك حتى يسخن القوام جيداً.

نضيف الفانيليا ونحرك ثم نطفي النار ونترك المزيج حتى يبرد.

بعد أن بردت الكيك نقوم بإخراجها من الثلاجة ونضع فوقه البودينج ونسوّي سطحه ونعيده إلى الثلاجة .

ثم نقوم بتذويب برش الشوكولاته والزبدة في على بخار الماء مع التحريك ونضع هذه الطبقة الأخيرة فوق البودينغ ونضعه في الثلاجة لفترة لا تقل عن ساعتين.

وفي النهاية نزين الكيك ببودرة الكاكاو وهكذا نكون انتهينا من تحضير الوصفة. طريقة عمل مولتن كيك الكيكة الذائبة 100 جرام من الشوكولاته السوداء. 100 جرام من الزبدة. 150 جرام سكر أسمر. عدد 3 بيض. نصف ملعقة صغيرة فانيليا. 50 جرام دقيق. خطوات وطريقة تحضير مولتن كيكو سخني الفرن جيدا على حرارة 200 مئوية وأدهني قوالب صغيرة بالقليل من الزبدة ورصيها على صينية فرن.

ضعي كل من الشوكولاته والزبدة في المكيرويف حتى ذوبان والتجانس.

اتركي تلك المزيج حتى يبرد لمدة ربع ساعة تقريبا، يضاف السكر ثم البيض واحدة تلو الأخرى.

ثم يوضع عليها الفانيليا والأخير الدقيق ووزعي مزيج الكيك على القوالب المحضرة سابقا.

ثم يخبز قوالب الفرن لمدة 12 دقيقة حتى تنضج الأطراف ويبقى داخل الكيك سائل.

قومي بتحديد أطراف المولتن كيك بالسكين في قوالب وأقلبيها في طبق تقديم. طريقة تحضير كيكه الشوكولاته

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