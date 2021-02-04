صبغ الشعر بالحناء بثلاث ألوان مواكبة للموضة بعيداً عن صالون التجميل

صبغ الشعر بالحناء بثلاث ألوان مواكبة للموضة، يبحث العديد من الفتيات عن ألوان صبغة للشعر تكون طبيعية وجذابة بعيداً عن الصبغات التي تحتوى على مواد كيميائية تضر بالشعر، وبعيداً عن أسعار الصبغات الباهظة الثمن، حيث يوجد صبغات طبيعية تغذى الشعر وترطبه وتجعله أكثر لمعاناً، وتحافظ عليه من التلف بعيداً عن الذهاب لصالون التجميل، واليوم من خلال هذا المقال سوف نذكر لحضراتكم طريقة طبيعية لصبغ الشعر بالحناء تعطيك ثلاث ألوان مميزة ومواكبة للموضة، تابعونا للتعرف على طريقة عمل صبغة الحناء للشعر.

يعد صبغ الشعر بالحناء من أكثر الطرق الطبيعية وأفضلها، والتي لا تسبب أي أذى للشعر، بل تساعد على تقويته و معالجة قشرة الرأس والالتهابات والفطريات الموجودة في الشعر، مما يجعله لامع وذات لون عصري.

مكونات الصبغة:

كوب من الحناء.

2 ملعقة من الكركم المطحون.

ليمونة كبيرة.

كمية من الماء الدافئ مناسبة للعجن.

فازلين.

ملعقة من الخل.

طريقة التحضير:

يتم وضع الحناء في إناء بلاستيك ثم يضاف إليه الخل والكركم، ثم تعجن المكونات مع بعض ،وتعجن بالماء الدافئ للحصول على عجينة لينة.

تغطى العجينة وتترك لمدة ساعتين حتى تخمر، ثم يضاف إليها عصير الليمون، ثم يقسم الشعر إلي أربع أجزاء، ثم يدهن الفازلين على منطقة الجبهة وحول الأذن والرقبة.

تطبيق الحناء على الشعر بإستخدام الفرشاة، مع لبس جوانتى ثم يلف الشعر على شكل طاقية، ويلف عليه كيس بلاستيك أو بونيه شعر، ويترك حوالي ثلاث ساعات ثم يغسل الشعر بماء فاتر ثم يغسل بالشامبو ويجفف.

مكونات الصبغة:

كوب حناء.

2 ملعقة من القهوة.

عصير ليمونة.

ماء دافئ.

طريقة التحضير:

يحضر إناء ويوضع فيه الحناء والقهوة، ويتم تقليبهم جيداً وتعجن بالماء الدافئ، ثم تترك الحناء لمده ثلاث ساعات حتى تخمر.

يوضع الخليط على الشعر ويترك ثلاث ساعات ثم يغسل بماء فاتر والشامبو ثم يجفف.

مكونات الصبغة:

كوب حناء.

ثلاث ملاعق من قشر الرمان المطحون.

أو كيس من الشاي الأسود.

عصير ليمونة.

ماء دافئ.

طريقة التحضير:

يحضر إناء ويوضع فيه الحناء وقشر الرمان ويتم خلطهم جيداً، ثم تترك الحناء لمده ثلاث ساعات، ثم إضافة عصير الليمونة ثم تطبق على الشعر ثم يغسل الشعر بماء فاتر.

ملحوظة:

إذا كان الشعر جافاً يجب إضافة ثلاث ملاعق من زيت الزيتون للحنة عند العجن، أما إذا كان الشعر دهني يضاف ليمونة للحناء عند العجن.

تجنب تعرض الشعر المصبوغ للحرارة، لأنها تدمر جزيئات الشعر المصبوغ.

تجنب تكرار غسل الشعر بإستمرار وعدم غسله بماء ساخن حتى لا يفقد لونه.

إستخدام زيت الزيتون وزيت الروزماري لحماية الشعر من التقصف والحفاظ على لونه.

عدم إستخدام مصففات الشعر التي تحتوي على الكحوليات، حيث أنها تجفف الشعر وتؤدي لفقدان اللون بسرعة كبيرة.

كيفية العناية بالشعر المصبوغ