طريقة عمل بيتزا العشر دقائق بمذاق أفضل من المطاعم بخطوات بسيطة

تتميز البيتزا بالمذاق الرائع الذي لا يستطيع أيّ شخص مقاومة البيتزا ولكنها تحتاج إلي وقت طويل أثناء التحضير بسبب تحضير العجينة ثم الصلصة ثم إنتظار البيتزا حتى تنضج لذلك فهي تحتاج إلي التفرغ التام لذلك تقوم الأمهات بشراء البيتزا جاهزة من المطاعم لتوفير الوقت ولكن بسبب خبرات المطبخ تم التوصل إلي طريقة سهلة وبسيطة لتحضير البيتزا في عشر دقائق فقط و للتعرف على طريقة الإعداد يمكنك المتابعة من خلال هذا المقال.

طريقة عمل بيتزا العشر دقائق

تتصدر طريقة تحضير البيتزا في عشر دقائق على محرك البحث جوجل في تلك الفترة حيث يبحث الجميع خاصةً فئة الشباب عن طرق تحضير قصيرة لا تحتاج إلي ساعات مثل البيتزا التقليدية نقلاً عن المطبخ الإيطالي الذي يعتبر أكثر المطابخ العالمية البارعة في تحضير البيتزا.

مكونات البيتزا:

ملعقتين كبيرتين من الحليب المجفف.

ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الزيت النباتي.

خمس أكواب من دقيق المعجنات.

كوبان من الماء الدافئ للعجن.

ملعقتين صغيرتين من السكر.

صلصة البيتزا.

كوبان من الجبنة الموتزاريلا المبشورة.

نحضر طبق للعجن ونضع به كوبان من الدقيق فقط. ثم نسكب على الدقيق الماء الدافئ وباقي المكونات من السكر والخميرة الفورية ونقوم بمزج المكونات معاً بإستخدام المضرب اليدوي أو ملعقة خشبية. ثم نترك العجينة فترة عشر دقائق حتى ترتاح بعد ذلك نقوم بإضافة ما تبقى من الدقيق ثلاث أكواب. ثم نعجن الخليط مرة أخري باستخدام اليدين حتى تصبح متماسكة إلى حد ما وليست سائلة ويمكن العجن بإستخدام العجانة الكهربائية نحضر صينية ونبدأ بفرد البيتزا في الصينية. ونقوم بحشو الأطراف بالجبنة الموتزاريلا ونقوم بوضع الصلصة التي تم تحضيرها من قبل على سطح البيتزا ونضعها في الفرن لمدة عشرين دقيقة وتصبح ناضجة.

طريقة تحضير البيتزا