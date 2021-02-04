يعتبر بسكويت الاوريو من الحلويات التي تحبها الأطفال كثيرا وكذلك يحبها الكبار أيضا حيث يعتبر بسكويت الاوريو من الأطعمة الشهية التي تتميز بمذاقها الرائع، وكذا الاوريو غني بالبروتينات والفيتامينات حيث يحتوي على الحليب والشوكولاتة ولكي تتمكنين من تحضير بسكويت الاوريو يجب إتباع خطوات بسيطة، لذلك سوف نعرض لكي سيدتي في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة بسيطة لتحضير بسكويت الاوريو. طريقة عمل بسكويت الاوريو Oreo Biscuit مكونات بسكويت الاوريو مقدار نصف كوب من الكاكاو الخام الغير محلي

مقدار كوب ونصف الكوب من الدقيق الأبيض

مقدار نصف كوب من الزبدة السايحة

مقدار كوب من السكر الأبيض

عدد بيضة واحد

ملعقة صغيرة من الفانيلا

ملعقة صغيرة البيكنج بودر

رشة ملح صغيرة مكونات كريمة حشو بسكويت الاوريو مقدار ربع كوب من الزبدة

مقدار ربع كوب من زيت النخيل النباتي (شورتنج)

(لكن إذا لم يكن لديك زيت النخيل يمكن زيادة نصف كوب أخر من الزبدة)

(لكن إذا لم يكن لديك زيت النخيل يمكن زيادة نصف كوب أخر من الزبدة) مقدار كوب من السكر البودرة

ملعقة صغيرة من الفانيلا خطوات تحضير بسكويت الاوريو Oreo biscuit يتم خلط الدقيق الأبيض جيدا في إناء عميق، ثم يضاف إليه الكاكاو الخام والبيكنج بودر وأثناء الخلط يتم وضع الملح حتى تمتزج جميع المكونات معا. يتم خفق الزبدة باستخدام مضرب كهربائي بسرعة كبيرة لمدة دقيقة على الأقل ليكي تتحول لمزيج كريمي. بعد ذلك يتم إضافة السكر إلى الزبدة المخفوقة ومن ثم يتم تشغيل المضرب الكهربائي مرة أخرى لكن على سرعة متوسطة لكي يتجانس السكر مع الزبدة. كذلك يتم إضافة الفانيلا والبيض مع الاستمرار في الخفق لمدة دقيقة واحدة على نفس السرعة المتوسطة. يضاف خليط الدقيق والكاكاو إلى خليط الزبدة ويتم خلطهم جيدا باستخدام ملعقة كبيرة حتى تتماسك العجينة. يتم وضع العجينة في وعاء بلاستيك ومن ثم تغطى وتترك في الثلاجة لمدة نصف ساعة. بعد ذلك يتم تقطيع العجينة على شكل كور صغيرة دائرية وباستخدام راحت اليد يتم الضغط عليها. يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. توضع حلقات بسكويت الأوريو في صينية ويتم خبزها لمدة 5 دقائق أو حتى ينضج الأوريو. أثناء خبز بسكويت الأوريو يتم تحضير كريمة الحشو: وذلك بخفق الزبدة وزيت النخيل (الشورتنج) ثم يضاف إليه السكر البودرة والفانيلا حتى يتكون لنا ملمس كريمي رائع. بعد خروج بسكويت الأوريو من الفرن يترك حتى يبرد ثم يتم حشوة بالكريمة المعدة من قبل بمقدار ملعقة متوسطة بين البسكويت ثم يتم الضغط عليها براحة اليد. أخيرا يتم تقديم بسكويت الأوريو مع الشاي أو الحليب وبالهناء. الوسوم

يعتبر بسكويت الاوريو من الحلويات التي تحبها الأطفال كثيرا وكذلك يحبها الكبار أيضا حيث يعتبر بسكويت الاوريو من الأطعمة الشهية التي تتميز بمذاقها الرائع، وكذا الاوريو غني بالبروتينات والفيتامينات حيث يحتوي على الحليب والشوكولاتة ولكي تتمكنين من تحضير بسكويت الاوريو يجب إتباع خطوات بسيطة، لذلك سوف نعرض لكي سيدتي في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة بسيطة لتحضير بسكويت الاوريو. طريقة عمل بسكويت الاوريو Oreo Biscuit مكونات بسكويت الاوريو مقدار نصف كوب من الكاكاو الخام الغير محلي

مقدار كوب ونصف الكوب من الدقيق الأبيض

مقدار نصف كوب من الزبدة السايحة

مقدار كوب من السكر الأبيض

عدد بيضة واحد

ملعقة صغيرة من الفانيلا

ملعقة صغيرة البيكنج بودر

رشة ملح صغيرة مكونات كريمة حشو بسكويت الاوريو مقدار ربع كوب من الزبدة

مقدار ربع كوب من زيت النخيل النباتي (شورتنج)

(لكن إذا لم يكن لديك زيت النخيل يمكن زيادة نصف كوب أخر من الزبدة)

(لكن إذا لم يكن لديك زيت النخيل يمكن زيادة نصف كوب أخر من الزبدة) مقدار كوب من السكر البودرة

ملعقة صغيرة من الفانيلا خطوات تحضير بسكويت الاوريو Oreo biscuit يتم خلط الدقيق الأبيض جيدا في إناء عميق، ثم يضاف إليه الكاكاو الخام والبيكنج بودر وأثناء الخلط يتم وضع الملح حتى تمتزج جميع المكونات معا. يتم خفق الزبدة باستخدام مضرب كهربائي بسرعة كبيرة لمدة دقيقة على الأقل ليكي تتحول لمزيج كريمي. بعد ذلك يتم إضافة السكر إلى الزبدة المخفوقة ومن ثم يتم تشغيل المضرب الكهربائي مرة أخرى لكن على سرعة متوسطة لكي يتجانس السكر مع الزبدة. كذلك يتم إضافة الفانيلا والبيض مع الاستمرار في الخفق لمدة دقيقة واحدة على نفس السرعة المتوسطة. يضاف خليط الدقيق والكاكاو إلى خليط الزبدة ويتم خلطهم جيدا باستخدام ملعقة كبيرة حتى تتماسك العجينة. يتم وضع العجينة في وعاء بلاستيك ومن ثم تغطى وتترك في الثلاجة لمدة نصف ساعة. بعد ذلك يتم تقطيع العجينة على شكل كور صغيرة دائرية وباستخدام راحت اليد يتم الضغط عليها. يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. توضع حلقات بسكويت الأوريو في صينية ويتم خبزها لمدة 5 دقائق أو حتى ينضج الأوريو. أثناء خبز بسكويت الأوريو يتم تحضير كريمة الحشو: وذلك بخفق الزبدة وزيت النخيل (الشورتنج) ثم يضاف إليه السكر البودرة والفانيلا حتى يتكون لنا ملمس كريمي رائع. بعد خروج بسكويت الأوريو من الفرن يترك حتى يبرد ثم يتم حشوة بالكريمة المعدة من قبل بمقدار ملعقة متوسطة بين البسكويت ثم يتم الضغط عليها براحة اليد. أخيرا يتم تقديم بسكويت الأوريو مع الشاي أو الحليب وبالهناء.

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